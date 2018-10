Danicser Anita egyéni csúcsot emelt, s az idén még versenyezne

A közelmúltban a nagykanizsai Danicser Anita is indult a GPC erőemelő-, fekve­nyomó- és felhúzó-világbajnokságon, amit Egerben rendeztek meg. A zalai sportoló ezüstérmet szerzett a felhúzásban.

Közel ezer nevezés érkezett a versenyre, s nagyjából harminc ország képviseltette magát az egri viadalon. A ma már egyre ismertebb és elterjedtebb erőemelés három fogásnemből, guggolásból, fekvenyomásból és felhúzásból áll, de a nevezők külön-külön is indulhatnak a versenyszámokban. Kategóriamegjelöléssel megkülönböztetik a kisegítő­ruhában, illetve az anélküli, úgynevezett RAW kategóriában szereplőket.

Danicser Anita is régóta indul már hasonló versenyeken, sőt súlyemelőként is többször beszámoltunk már eredményeiről. Saját bevallása szerint neki is akadt kihagyása, de 2016-ban a siófoki Scitec RAW felhúzóverseny szép visszatérés volt, amikor 140 kg-mal győzött, tavaly ezüst­érmes (145 kg) lett, az idén pedig beállítva új rekordját (155 kg) győzött. Danicser Anita itt döntötte el, hogy benevez az egri világbajnokságra a „submaster” kategóriában, ahol jó esélye lett volna vb-t nyerni, ám a helyszínen közölték vele, hogy ilyen szám mégsem lesz a női nyílt kategóriában, hiszen masters számok csak 40 év felettieknek vannak. A kanizsai versenyző utólag mégsem bánja, hogy így alakult a versenye, hiszen a 90 kg-os súlycsoportban 160 kg-ot emelt el, ami új egyéni csúcsa, és komoly ellenfeleket is megelőzve világbajnoki második helyezést ért el.

A kanizsai versenyző indulni szeretett volna a spanyolországi masters súlyemelő-vb-n is, de a budapesti Eb-n elért eredményét nem fogadták el a vb szervezői, hiszen erre az időpontra már lezárták a nevezéseket.

Azt még megtudtuk tőle, az idén még tervezi, hogy elindul erőemelő-viadalokon. Novemberben Pakson lesz erre lehetősége, de mint mondta, támogató hiányában meg kell gondolnia, hol indul, ugyanis versenyzését önerőből finanszírozza.