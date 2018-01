Damina László a HSV vendégeként szerzett tapasztalatairól beszélt

Damina László nemrég tért haza Hamburgból, ahol egy hetet tölthetett el a Hamburger SV akadémiáján. A Hévíz SK labdarúgó szakosztályának vezetőjében „mély nyomokat” hagyott ez a hét. Szakmai szempontból hasznos tapasztalatokat szerzett, s noha minden nem másolható át a magyar valóságba, van mit átültetni a mindennapokba – véli Damina László.

Előbb arról, miként jutott ki a szakember a HSV akadémiájára. Tavaly több labdarúgó konferenciát szervezett a fürdővárosban, többek között itt járt Christian Titz, a Hamburg U21-es csapatának vezetője, aki meghívta egy hétre Damina Lászlót hozzájuk. A látogatásra január első felében került sor, munkacíme az is lehetne: Egy hét a HSV U21-es csapatával.

– Konkrétan az U21-es csapatánál vendégeskedtem, melyet már most úgy kezelnek, mint a felnőtteket – mondta el elöljáróban Damina László, amikor avval kerestük meg, hogy ossza meg velünk a tapasztalatait, ami talán mások számára is hasznos lehet. – Ám nemcsak ennek a korosztálynak az edzéseit vizsgálhattam, hanem a még fiatalabbak programját is megismerhettem. Hamburgban két akadémia van, az egyik a fiatalabb, míg a másik a 16 év feletti korosztályoké. Fontos kiemelni, hogy a főakadémián már csak négy csapat van, egyenként húszas kerettel. Azaz nyolcvan labdarúgó, akik öt gimnáziumban tanulnak. Mindössze 14, főleg külföldi, köztük egy magyar fiú az, aki bentlakásos kollégiumi elhelyezést kaphat. A válasz a miértre roppant egyszerű: azt mondják, hogy egy két és fél milliós városban ki kell nevelni 66 helyi fiatal labdarúgót, hogy ne kelljen máshonnan ideigazolni.

A hamburgi mindennapokról Damina László elmondta, az akadémián közös reggelivel kezdődik a nap, a Hamburgban élő labdarúgók is az akadémián kezdenek, ahonnan buszokkal viszik őket az iskoláikba. Utána közös ebéd, pihenés és edzés következik. Mint elmondta, egyéves szakmai programban dolgoznak, amit szeptemberben dolgoznak ki és előre meghatározott edzéstervet hajtanak végre. Ami Damina Lászlónak is tetszett, hogy bár egységes program van, de az életkornak megfelelően. Ettől eltérni csak az akadémia vezetőjének engedélyével lehet és 17-19 éves korig nem számít az eredmény. Ez csak később lesz fontos, s addig kell megtalálni azokat a játékosokat, akiknél esély mutatkozik arra, hogy Bundesliga-szintű labdarúgók legyenek. Damina László azt is megtudta, hogy a kiválasztás után a biológiai életkort nézik a fiataloknál. Ez alapján egy-egy évjáraton belül két csapatot alakítanak ki. Az egyik, amelyben azok kerülnek, akik életkoruknak megfelelő ütemben fejlődtek, illetve akik kissé előbbre tartanak, a másik csoport pedig a kissé lemaradásban lévőké, mert őket sem szeretnék elveszíteni.

Damina László egy nagyon lényeges dolgot is említett. Méghozzá azt, hogy az edzésmunka harmadát egyéni és csapat atlétikai képzés teszi ki. Ezért valamennyi utánpótláscsapatnak külön atlétaedzője van, a tréningeken mérik a játékosok terhelését, s ezt minden egyes alkalommal kielemzik. Az eredmények alapján nem lehet lazsálni, a számok ugyanis mindent megmutatnak. S még valami, ami a hévízi szakembert megfogta: az edzők együttműködése.

– Nálunk is azt a fajta szellemiséget kellene meghonosítani, amit ott tapasztaltam – mondta Damina László. – Az éves edzésprogram, ahogy említettem, felülírhatatlan, de a csapatok mellett dolgozó edzők a maguk által választott szakterületeken kutatják a még hatékonyabb munka lehetőségét, amit a szakmai vezetővel és egymással is megosztanak. Gyakorlatilag mindenki dokumentálja speciális szakmai fejlesztéseit, melyekből könyvet írnak. Ebben rögzítik tapasztalataikat, s így egymástól is tanulnak attól függően, hogy ki miben ássa magát mélyebbre. Verseny náluk is van az edzők között, mindenki Bundesliga-edző akar lenni, de erre csak nagyon kevés trénernek lesz majd lehetősége. Ám az esélyt úgy is meg lehet kaparintani, ha közben kutatja a futballt és hasznos dolgokat fedez fel valaki. Ami még megfogott, hogy mindenki szerény ebben a rendszerben, legyen az edző vagy játékos. Na, meg őszinte. lehet vitatkozni egymással, ha az atlétaedző és a futballedző másként lát bizonyos dolgokat, de csakis érvekkel alátámasztva. A gyerekekkel is közlik, mekkora esélyük van álmaik valóra váltására, s azt is, hogy ez csak rajtuk múlik.

Damina László élményeiről órákat, sőt, napokat tudna mesélni és az összegyűjtött információkat igyekszik is majd rendszerezni. Szerinte Magyarországon már nem a legnagyobb probléma az infrastrukturális lemaradás, hiszen dolgozni és magasabb színvonalon edzeni ma már lehet. A munka minősége, annak tartalmának a részletei a legfontosabbak. Valamint az összefogás, ahogy említi.

– Összefogással valóban sok mindenben még előbbre lehetne lépni, s erre jó példa a német futball, hiszen hihetetlen erős háttérrel bír – mondta Damina László. – Szemléletbeli változás is szükséges, aztán a megfelelő fizikai felkészítés fiatalkorban szintén megkerülhetetlen a mai modern futballban. Nyilvánvaló, hogy minden nem másolható le, de a szervezettséget meg kellene próbálni átemelni a mi szintünkre. A szellemi tőke megosztását szintén, s mi is ezt szeretnénk itt Hévízen. Ami idehaza nagyon hiányos, az a szakirodalom területén tapasztalható. Sokkal több és egy-egy terület még részletesebb szakmai leírása kellene a hazai szakemberektől. A tudás a legfontosabb, hogy abból kiindulva próbáljunk meg később futballistákat nevelni.