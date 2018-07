Csúcsokat „ígér” a felújított egerszegi tekepálya

Összesen 15 millió forintos ráfordítással újították fel az egerszegi Városi Sportcentrumban a nemzetközi mérkőzésekre, viadalokra is alkalmas tekecsarnokot.

A csarnok 2000-ben épült, de az elmúlt 18 év során nem történt jelentősebb felújítás, holott időközben Zalaegerszeg idehaza a teke fővárosa lett – hangzott el a tegnapi sajtótájékoztatón. A ZTK-FMVas férfi és a ZTE-ZÁÉV TK női együttese az idén például bajnoki címet nyert, s erre is kitért Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármestere a csütörtöki eseményen. Megjegyezte, Vigh László országgyűlési képviselő sikeres lobbija is kellett a forrás előteremtéséhez és a város is hozzátette a maga részét. Vigh László azt emelte ki: nem működne a tekesport sem sikeresen, ha nem lennének megszállott vezetői, amit el kell ismerni. Takács László és Borsos József, a ZTK-FMVas és a ZTE-ZÁÉV TK első embere ismertette a felújítás műszaki tartalmát, s ezekkel már ismét világszínvonalú eredmények, csúcsok elérésére alkalmassá vált az egerszegi csarnok.