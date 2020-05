Csapatonként 40 millióba kerülhet az egészségvédelem az NBI-ben

A tavaszi folytatás előtt, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöksége nyolc pontban határozta meg a kötelezettségeket. amelyeket a járványügyi helyzetben vállalnia kell a kluboknak. A cél, hogy minimalizálják a kockázatot.

A Nemzeti Sport a ZTE sportigazgatójával, Sallói Istvánnal beszélgetett a témáról.

A szabályok betartásának egy gazdasági és egy szakmai oldala is van. A kisebb költségvetésből működő és szűkebb játékoskerettel rendelkező, adott esetben bennmaradásért küzdő klubokat kiváltképp próbára teheti az előírásoknak való megfelelés. Az NB I-ben 11. helyen álló ZTE sportigazgatója, Sallói István szerint ezzel együtt jó döntést hozott az MLSZ a folytatással.

– Ebben a formában, az előírások betartásával, a folyamatos tesztelések mellett be lehet fejezni a bajnokságot, egyúttal fel lehet készülni az új idény előtt arra, ha a járványhelyzet továbbra is fennáll, mik a teendők – nyilatkozta Sallói. – Az egy másik kérdés, hogy ez a helyzet rengeteg pluszfeladatot ró a klubokra, nagy apparátust igényel a tesztek és egyéb teendők megszervezése. Másrészt a játékosoktól is nagy fegyelmet követel, hogy most a lakás és a pálya közötti szakaszra korlátozódik az életük, folyamatosan listát kell vezetniük arról, hogy mikor, kikkel tartózkodtak másfél méteres távolságon belül, illetve egy légtérben. Ezeket a listákat dokumentálni kell a szövetség felé.

A játékosok kötelezettségei közé tartozik, hogy hetente kétszer, május 23-tól pedig minden meccs előtt 24-36 órával, reggel 7.30 órakor koronavírus-tesztelésen van jelenésük. Az időpontok betartása döntő jelentőségű, mert erősen korlátozott a laborkapacitás, illetve azon magánlaborok száma amelyekkel szerződni tudnak a klubok. Az ismétlődő tesztek, az ebből következő szűk határidők nagy feladat elé állítják a laborokat is.

