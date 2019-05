Csapatként is remekül működött ebben a bajnoki szezonban a ZTE NKK

Nyolc évvel első bajnoki érme után ismét a ZTE NKK szerezte meg a bronzot a női kosárlabda élvonalban. A Győr elleni párharc pénteki, győztes lezárása után érthetően nagy volt a boldogság a csapatnál.

Az egerszegiek 80-60-as sikere abszolút megérdemelt volt, lehetett érezni Gáspár Dávid együttesén, hogy nagyon akarta az eredményt. Nem véletlenül nyilatkozta a szakvezető is a találkozó végén, hogy együttese nagybetűs csapat volt ebben a bajnoki évben.

Amikor 2011-ben a ZTE NKK első bajnoki érmét szerezte, már itt játszott Gáspár Virág (2008-ban igazolt Egerszegre), Gáspár Dávid pedig a ZTE KK tagja volt. Ma már férj és feleség ők, Gáspár-Szalay Virág pedig bronzérmesként zárhatja le pályafutását.

– Hosszú, fárasztó szezonon vagyunk túl, melyben voltunk hullámvölgyben és a csúcson is – nyilatkozta Gáspár-Szalay Virág csapatkapitány. – Nagyon sok mindent megéltünk együtt, ma is mindenki sokat tett a győzelemért. Megérdemeltük, hogy harmadikak legyünk. Ez az első közös érmünk Dáviddal, ami szintén fantasztikus élmény, és szerettük volna, ha így fejeződik be ez a bajnokság.

A kulcs az volt ebben a sikerben, hogy nagyon jó szellemű társaság lett a ZTE NKK. Például soha rosszabb légióst, mint Nadia Parker, aki a bronzcsatában szó szerint fogát összeszorítva harcolt, hiszen sérült térde miatt komoly fájdalmai voltak, de remekül játszott. Ahogy Sigi Koizar is, de mindenkiről elmondható ez. Janis Ndiba Boonstra például a szezon végére jött bele igazán, a holland válogatott játékos kulcsemberré vált.

– Fantasztikus érzés bronz­érmesnek lenni annak tükrében, hogy min mentünk keresztül az évben – értékelt Sigi Koizar. – Kiemelném Nadiát, aki emberfeletti akarással és küzdeni tudással segített bennünket. Ő volt számunkra az egyik kulcs a sikerhez.

A szezon közben igazolt görög Evantsia Maltsi klasszisa vitathatatlan, és ő is sérüléssel bajlódva segítette a csapatot. Hölgyek esetében nem illik a kort firtatni, de meg kell jegyezni, hogy a 40 éves görög játékos igazi csapatember lett novemberi érkezése után.

– Nagyszerű érzés érmet szerezni ezzel a csapattal – mondta a válogatott kosaras. – Megtettem mindent, hogy beépüljek és hasznos tagja legyek ennek a közösségnek. Külön öröm látni, mennyien örülnek a sikerünknek.

Valószínűleg a ZTE NKK kerete átalakul, a következő hetekben kiderül, miként. Már nem titok, hogy Gáspár Dávid másutt folytatja, ám mint mondta: most az ünneplés ideje van itt.