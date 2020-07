Csak szél legyen – interjú a Kékszalagra készülő Virág Flórával

Női kormányossal rajtol a Kékszalagon a The Red katamarán.

A legénységét minimum a legjobb nyolc közé váró ifjúsági világbajnoki hatodik helyezett Virág Flóra szerint a jó taktika dönt, de a szerencsének is lesz szerepe – olvasható a Nemzeti Sportnak adott interjújában.

– A Nacra olimpiai osztály után Extreme 40-es katamarán? A Kékszalag motiválta a döntését?

– Igen. Molnár Dáviddal két éve versenyzünk együtt az olimpiai osztályban, és mindig tavasszal vannak a külföldi viadalaink, úgyhogy eddig esélyünk sem volt a Kékszalaggal foglalkozni vagy egy hajóra felkerülni, hiszen épphogy hazaestünk a versenyre. Az idén azonban a világjárvány miatt nem tudtunk elutazni, a The Red katamarán tulajdonosa meg éppen legénységet keresett a hajójára, úgyhogy csapatot toboroztunk.

– Mennyi idő kellett az összeszokáshoz?

– Dáviddal hozzászoktunk már a sebességhez, de a többiek is hamar felvették a tempót – a feladatokat azonban jobban le kell fixálni, és be kell gyakorolni. Most teszteljük a manővereket. A legfőbb különbség az olimpiai osztály és a mostani hajó között, hogy előbbi repül a víz felett, a mostani viszont nem, úgyhogy kicsit vissza kellett szokni a korábbi sima katamaránstílusra.

– Női kormányos katamarán fedélzetén… Nem méregetik a többiek?

– Kíváncsiak, hogy mire megyek, az biztos. De a csapaton belül, a hajón nincsenek kérdések: a fiúk azt csinálják, amit mondok, mindenki teszi a dolgát. A két hét alatt hét napot fogunk edzeni – a többiek előrébb tartanak nálunk, már csak azért is, mert régóta versenyeznek együtt –, ám ez is több a semminél.

– Mi dönthet a Kékszalagon?

– A jó taktika, de azért a szerencsének is nagy szerepe lesz. Nekünk az a célunk, hogy a mezőnnyel együtt vitorlázzunk, ne szakadjunk le az élbolytól, ott haladjunk a hátsójukban, ha pedig megjön a szél, akkor hozzuk ki a maximumot a hajóból, akkor lehet esélyünk.

– Milyen célt tűztek maguk elé?

– A top tízbe vagy még inkább a legjobb nyolc közé szeretnénk kerülni. A hajó alapvetően alkalmas rá, és ha a szél is fúj, a legjobb négy sem elképzelhetetlen.

– Mi a helyzet az olimpiai felkészüléssel?

– Télen Portugáliában edzettünk, február végén jöttünk haza, és mentünk volna tovább Palma de Mallorcára, ám ez a járvány miatt már nem valósult meg. A hajónk ott ragadt, úgyhogy amikor a többiek már mind edzettek, mi még vártuk, hogy a jármű hazaérjen. Most úgy néz ki, szeptemberben Ausztriában megtartják az Európa-bajnokságot, úgyhogy arra felkészülünk, ám nagyon messzire nem akarunk utazni, mert a jelenlegi helyzetben az a legjobb, ha közel vagyunk az otthonunkhoz.

– Áprilisban tartották volna az utolsó kvótaszerző versenyt. Arról van valami hír?

– Ha minden igaz, akkor jövő áprilisban rendezik meg, ugyanúgy az olimpia előtt, mint ahogyan az idén lett volna. Nagyon készülünk rá!