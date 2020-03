Csak az indokoltan felmerülő költségek számolhatók el a sportszervezeteknél

A korábban tervezett sportberuházási és sporttámogatási rendszerek működését is felülírta a járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet. A látványsportágak támogatására hivatott társaságiadó-kedvezmény (tao) nagyon sok egyesületet érint, a legtöbbet talán a labdarúgásban. Józsi Györggyel, az MLSZ Zala Megyei Igazgatóság (ZMI) vezetőjével az új helyzetre való tekintettel beszélgettünk.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

A minap az MLSZ Zala Megyei Igazgatóságához is érkezett egy levél, a MLSZ taoellenőrzési osztályától, amiben az érintett sportszervezeteket tájékoztatják a teendőkről a megváltozott körülmények között. Először is arra kérik a sportszervezeteket, hogy mind jóváhagyási, mind elszámolási oldalon a folyamatban lévő eljárási határidőket tartsák be. Ugyanakkor, figyelembe véve az elszámolási szabályokat, a járványügyi vészhelyzetre való tekintettel az érintett időszakban a kormány rendkívüli intézkedéseinek betartása mellett csak az indokoltan felmerült költségek számolhatók el.

A tájékoztatóban az is áll: „A 2020. március 14. utáni időszakban tartandó hazai- és külföldi tornákkal, edzőtáborokkal összefüggésben felmerülő költségek (sportlétesítmény és sportpálya bérleti díja; személyszállítási költségek; nevezési költségek, felkészítési és képzési költségek; rendezési költségek, verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei és logisztikai költségek stb.) visszavonásig nem elszámolhatók. Az esetlegesen már kifizetett előlegeket vissza kell kérni. A sportlétesítmény és sportpálya bérleti díjával összefüggésben javasoljuk, a megkötött bérleti szerződések esetleges módosításának lehetőségéről minden Sportszervezet egyeztessen szolgáltatójával. Az igazoltan nem módosítható szerződések alapján kifizetett bérleti díjak elszámolhatók.”

Kizárólag olyan kifizetés számolható el, amely folyamatos szerződéses jogviszonyt fed le, és kifizetése hosszabb időszakot takar. A szerződés és a számlában szereplő szolgáltatás kezdete 2020. március 15. előtti kell, hogy legyen.

Lényeges a tájékoztatóban, hogy havi vagy eseti számlák, amelyek kizárólag a veszélyhelyzet időszakához kapcsolódnak, jelen pillanatban nem számolhatók el.

Ugyancsak lényeges pont az edzők, sportszakemberek tao révén történő bérkifizetésének a módja, illetve lehetősége. Nos, a munkabérek és megbízási díjak elszámolása továbbra is lehetséges, amennyiben a munkavállaló szerződése folyamatos munkaviszonyt támaszt alá, s a szerződés és a munkaviszony kezdete 2020. március 15-t megelőző. A költségek kifizetése a sportszervezet és az érintett munkavállaló sportszakember közötti megállapodás függvénye. Erre vonatkozóan az MLSZ nem fogalmaz meg központi iránymutatást. Ezek elsődlegesen munkajogi/polgárjogi kérdések, a foglalkoztatás formájától függően, melyek nem az MLSZ hatáskörébe tartoznak.

Lényegében ennyi, de mi kíváncsiak voltunk Józsi Györgynek, a ZMI igazgatójának a véleményére is. Már csak amiatt is, hiszen ő az MLSZ Amatőr Bizottság elnökségi tagja is, s talán további hasznos észrevételt, javaslatot is tud adni az egyesületeknek.

– Nos a tájékoztató levélben minden benne van, három lényeges pontot kell figyelembe venni – említette Józsi György. – Március 14. után semmiféle működési költséget nem lehet elszámolni, viszont az edzői béreket ki lehet fizetni, ha a szerződés március 15. előtt már létrejött és folyamatos. Ettől függetlenül az edző és az egyesület módosíthatja a kettejük között fennálló szerződést közös megegyezéssel. Fontos és lényeges, hogy megkötött bérleti szerződéseket lehet módosítani, csak az igazoltan nem módosíthatóakat lehet elszámolni. Csak egy példa erre: a nevezésekkor – amennyiben az nem azonos a nevező egyesülettel – bekérjük a pálya tulajdonosának a nyilatkozatát, hogy a bajnokság végéig biztosítja a létesítményt az adott csapatnak. Ez esetben továbbra is fennáll a bérlet, hiszen a bajnokságnak nincs vége.

S ha már a pályázat szóba jött, a rendkívüli helyzet ellenére is készülnek a jövőre a megyei igazgatóságon. A következő bajnoki évre 74 egyesület pályázott a 115-ből működési taotámogatásra, ám Józsi György is hozzátette ehhez, egyelőre bizonytalan minden.

– Ezekben a napokban, hetekben mindennél fontosabb, hogy a járványt meg tudják fékezni, illetve lassítani – folytatta a megyei igazgató. – Mi viszont azért előre is nézünk. Így volt ez nemrég, amikor a megyei vezetők és az MLSZ amatőr bizottságának tagjai Csányi Sándorral, az MLSZ elnökével találkoztunk Szarvason. Ott egy prezentációt mutattunk be a résztvevőknek, hogy az amatőr futballban mi valósult meg 2020-ig, illetve az azt követő időszakra tettünk javaslatot. Az MLSZ azt is kérte a megyei igazgatóságoktól, hogy interjúvolja meg azon csapatokat, melyek esélyesek a bajnoki címre, hogy közülük ki vállalná az esetleges NB III-as szereplést. A megyéből a Csács-Nemesapáti jelezte azt, hogy ha sikerülne eljutnia addig, akkor élne az NB III-as indulással. A bajnokság folytatása viszont most bizonytalan. Amennyiben úgy alakul a helyzet, akkor még egy májusi folytatással is be lehetne fejezni június végén a küzdelmeket.

Józsi György elmondta, hogy a ZMI a leállást követően korlátozottan, szerda és pénteki ügyfélfogadást biztosított, ám hétfőtől nincs személyes ügyfélfogadás. Az ügyviteli rendszerek továbbra is működnek.

– Dolgozni viszont dolgozunk, kiemelten a következő évi bajnokság kiírását készítjük és a taopályázatokat is elkezdtük értékelni. Azért fontos ez, mert ha döntés születik a folytatást illetően, akkor ezek az értékelések már kéznél legyenek. Összesen harmincegy egyesület hatszázhét millió forint támogatásra nyújtott be pályázatot a megyéből tárgyi eszközre, fejlesztésre – tette még hozzá Józsi György.