Csak a ZTE FC és a Nagykanizsa jutott tovább a Magyar Kupában

A legjobb 32 közé kerülésről döntő 3. fordulót játszották a hétvégén a labdarúgó Magyar Kupa országos főtábláján. A sorozatban négy zalai csapat volt még érdekelt, és közülük kettő maradt állva.

Vác FC–ZTE FC 0-4 (0-1)

Vác, 300 néző. Jv.: Urbán.

ZTE: Gyurján – Huszti, Szerafimov, Lesjak, Bedi – Sankovic, Halilovic (Tajti, a szünetben) – Milovanovikj (Skribek, 58.), Spoljaric (Gergényi, 75.), Meshack (Zimonyi, a szünetben) – Borukov (Koszta, a szünetben). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Gólszerzők: Borukov (43.), Koszta (78., 83.), Koszta (85.).

A harmadik vonal Közép csoportjában 7 forduló után 4 ponttal 16. házigazda ellen az első perctől fölényben játszott a ZTE, a Vác pillanatokra tudta csak megtartani a labdát. Ettől függetlenül az első védést Gyurján volt kénytelen bemutatni, miközben a ZTE pontatlan átlövésekig jutott. A Csank János vezette hazaiak sallangmentes védőjátékkal tartották az eredményt a nyolc légióst bevető ZTE-vel szemben, mely csak a labdabirtoklással jelezte a kétosztálynyi különbséget. A 32. percben jobb oldali zalai beadás a 16-oson belül váci kézen csattant, Spoljaric büntetőjét azonban Halasi kapus kiütötte. A 39. percben Borukov kézzel juttatta a kapuba a labdát, amiért sárgát kapott, 4 perccel később viszont már a válláról ívelődött a labda a kapu jobb oldalába, így vezetett a ZTE. Szünet után három új játékossal folytatták a kék-fehérek, és változott a játék képe is: a Vác támadóbban lépett fel, ami inkább a ZTE számára teremtett lehetőségeket. A találkozó a 78. percben dőlt el, amikor Zimonyi remek kiugratás után talált be. A reményt vesztett hazai játékosok mellett a hajrában újabb gólokat lőttek a zalaiak.

VSK Tököl–Technoroll Teskánd 4-2 (3-1)

Tököl, 200 néző. Jv.: Borbás.

Teskánd: Pergel D. – Major (Nagy M., 47.), Simonfalvi, Bolla, Molnár (Szabó, 77.) – Hetesi, Nagy, Pergel B., Bedő – Bontó, Bailo. Edző: Pergel Attila.

G.: Galambos (16., 66.), Nagy-Jáger (21.), Árkocsevics (36.), illetve Pergel B. (23.), Simonfalvi (50.).

Rosszul kezdett a vendégcsapat, mely két egyéni hiba után az első félidő derekára kétgólos hátrányba került. A Teskánd becsületére legyen mondva, hogy ezek után változtatni tudott, szépített is, ám a szünetre már ismét kétgólos volt a Tököl előnye. Fordulás után egész más arcát mutatta a Teskánd, mely gyorsan szépített, majd támadott az egyenlítésért. A Pest megyei I. osztályban szereplő házigazda azonban jól sáfárkodott az előnyével, amit egy ellenakció végén rövidesen újra kétgólosra tudott növelni. Innen már nem volt visszaút a zalaiaknak.

Pergel Attila: „A Tököl továbbjutása megérdemelt, nagyon álmosan kezdtünk, és ezt az ellenfél jól használta ki.”

Zalaszentgróti VFC–III. Ker. TVE 0-2 (0-0)

Zalaszentgrót, 400 néző. Jv.: Szommer.

ZVFC: Tóth Zs. – Pődör, Buzási, Tóth D. (Farkas, 81.), Gájer (Fábián, 73.), Ferenczi (Kiglics, 61.), Horváth B., Csik, Iberhart, Penczák (Kiss, 81.), Horváth D. (Lampert, 73.). Edző: Jankovics Péter.

G.: Borvető (62.), Tóth K. (77.).

Szervezett védekezéssel kezdte a találkozót a házigazda, az NB II-es vendégek pedig próbáltak kezdeményezni, de sokáig nem nagyon találták a fogást a zalai csapaton. Egy óra elteltével a vendégek cserékkel erősítettek, Barczi és Bori is ekkor lépett pályára, ennek pedig gyorsan vezetés lett az eredménye. Hátrányba kerülve a ZVFC próbált változtatni, ám gólig nem sikerült eljutnia, a fővárosiak pedig a hajrához közeledve bebiztosították a továbbjutást.

Jankovics Péter: „Amit elterveztünk, működött, jól védekeztünk, és fegyelmezetten, igazi csapatként küzdöttünk. A kétosztálynyi különbség nem látszott a pályán, az eredményben pláne nem, és még helyzetekig is sikerült eljutnunk. Elégedett vagyok.”

Karancslapujtő KSE–FC Nagykanizsa 0-5 (0-0)

Karancslapujtő, 250 néző. Jv.: Mencsik.

FC Nagykanizsa: Borsi – Horváth B., Pál D., Kovalovszki, Tóth G. – Kószás (Béli M.), Nikics (Bagó Be.), Szabó P. – Vlasics (Bohata), Kobra (Péntek), Lőrincz. Vezetőedző: Koller Zoltán.

G.: Béli M. (61.), Gregász (72. – öngól), Péntek (80., 87.), Bohata (86. – 11-esből).

„Gyöngyszem a Karancs lábánál” – köszönti a nógrádi település honlapja a látogatót, és a kanizsai labdarúgók valóban pazar környezetben léphettek pályára a Karancs hegység „bércei” alatt. A mérkőzés igazi kupacsatát hozott, a megyei I. osztályú hazaiak lelkes játékkal vetették magukat a küzdelembe. A második játékrész első harmadában kezdett már sürgősebb lenni a kanizsaiaknak, s ahogy a vendéglátók talán fáradtabbak lettek, be is indult a nagykanizsai gólgyártó gépezet. Béli Milán szabadrúgásból szerzett találatával a 61. percben kezdődött a sorozat, majd szöglet után jött az ellenfél által vétett öngól, tizenegyesből is betaláltak a dél-zalaiak, de a kontrából indított egyéni akció sem maradhat ki a felsorolásból. Ami a lényeg: az FCN a délelőtti, déli órák folyamán túlesett egy közel 370 kilométeres autós túrán, majd magabiztos különbséggel valóra váltotta a papírformát, és bekerült az MK legjobb 32 csapata közé. Így pedig a hosszú hazaút is biztosan gyorsabban telt.

Koller Zoltán: „Nincs hiány­érzetem a mérkőzéssel kapcsolatban. Végig jó szemlélettel játszottunk, és rendben volt az első 60 perc is, még ha gólt abban az időszakban nem is sikerült szereznünk. Gratulálok a srácoknak, és várjuk a folytatást!”