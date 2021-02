Csak a Semjénháza együttese tudott idegenben nyerni az I. osztály 17. fordulójában

A hét végén a 17. fordulóval folytatódtak a küzdelmek a megyei labdarúgó I. osztályban. A Csesztreg 2-1-re legyőzte a listavezető Andráshida SC-t, amelynek így egyetlen pontra olvadt az előnye a két mérkőzéssel kevesebbet játszó ATE előtt.

Femat Csesztreg–Tarr Andráshida SC 2-1 (2-0)

Csesztreg. Jv.: Major Zs.

Csesztreg: Kiss Be. – Pál, Péter, Szekeres, Kiss Ba., Nagy B. (Könye Balla), Kiss Bá., Magai (Nagy M.), Őr, Elek, Pethő. Edző: Őr József.

Andráshida SC: Czirjék – Czotter, Tóth L., Bakó (Balla), Molnár A. (Bekes), Nagy Z., Szabó M., Kalamár, Fábián (Csongár), Hegedűs (Horváth E.), Czafit. Edző: Dobos Sándor.

A mérkőzés kezdetétől fogva támadólag léptek fel a vendégek, de csak meddő fölényt sikerült kiharcolniuk, aztán a 20. percben egy bal oldali hazai szögletet követően Elek 6 méterről helyezett a kapu jobb oldalába. Ezt követően fokozták az iramot a csapatok, és a 30. percben egy bal oldali szabadrúgást követően Tóth L. lövését a kapufa segítségével hárította a hazaiak kapusa. A 40. percben egy mintaszerű csesztregi támadást követően Pethő bal oldalról cselezte magát középre, majd 25 méterről bombázott a kapu jobb oldalába. A félidő vége előtt egy bal oldali vendégtámadást követően az ötös sarkáról kapura perdített labdát lábbal hárította a hazaiak kapusa. A második játékrészre kettőt cserélt az Andráshida SC és tovább fokozták az iramot a csapatok. Majd egy jobb oldali vendég szögletet követő kavarodás után Csongár hátáról pattant a labda a hazai kapuba. Ezt követően még lüktetőbbé vált a játék, de ekkor már a csesztregiek is veszélyesen kontráztak. A vendégek igazán csak pontrúgásokat követően tudtak helyzeteket kialakítani a szervezetten játszó hazaiak ellen. A Csesztreg sokat tett a sikerért, így a bajnokaspiráns felett aratott győzelme nem érdemtelen.

Gólszerzők: Elek, Pethő, ill. Csongár. Jók: Kiss Be., Elek, Kiss Bá., Nagy B., Pethő, ill. Tóth L., Kalamár, Csongár.

Hévíz–Zalaszentgrót

1-1 (1-1)

Hévíz. Jv.: Lapath D.

Hévíz: Gujgiczer – Nagy P., Buza, Kopasz-Bódi, Szindekovics, Tóth I., Rózsás, Damina (Vella), Bognár (Pál), Bontó, Karakai (Domcsek). Edző: Damina László.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási, Tóth D. (Ferenczi), Horváth E., Csarmasz, Gájer, Horváth B., Csik, Iberhart (Fábián), Horváth D. Edző: Jankovics Péter.

A kitűnő játékerőt felvonultató Zalaszentgrótot a fiatal hazai csapat már a 4. percben meglepte egy szép támadással, s korán megszerezte a Hévíz a vezetést. A nagy szél miatt mind a két csapat pontatlanul játszott, a mérkőzés összképére inkább a küzdelem volt jellemző. A Zalaszentgrót a korán bekapott gól után rendezte sorait, majd enyhe fölényüknek köszönhetően a 39. percben egyenlíteni tudtak. A második félidőre is a kiegyenlített mezőnymunka volt a jellemző. Mindkét csapatnak volt lehetősége a győzelemre, de egyiküknek sem sikerült megszereznie a második találatot. Több gólhelyzet is kimaradt mind a két kapu előtt, a hazaiak 11-est is hibáztak a 89. percben. A mérkőzés össz­képét tekintve igazságos döntetlennel zárult a találkozó. A hévízi csapat nagy bravúrt hajtott végre a rutinosabb, tapasztaltabb, jobb játékerőt képviselő Zalaszentgrót ellen.

Gólszerzők: Bontó, ill. Horváth E. (11-esből). Jók: egész csapat, ill. senki. Kiállítva: Ferenczi (93., Zalaszentgrót).

Szepetnek–Letenye

1-1 (0-1)

Szepetnek. Jv.: Bors B.

Szepetnek: Szőke R. – Szabó Á. (Pati), Petánovics, Völgyi, Takács, Szőke Á., Nagy T., Kollár, Kobra, Horváth G. (Hantos), Schuller. Edző: Domján László.

Letenye: Gergő – Németh P., Kovács I., Őri A. (Stropka), Bilák, Móricz, Szilágyi, Őri M. (Lervencz), Öri Cs., Kanizsai (Karsai), Hofstadter. Edző: Tamás Tamás.

A mérkőzés elején a hazaiak léptek fel támadólag, de adódó lehetőségeiket elhibázták, majd a 18. percben a szepetneki védelem gólt ajándékozott a vendégcsapatnak. A félidő hátralévő részében a szervezetten védekező Letenye jól állta a hazai rohamokat. Fordulás után sem változott a játék képe, de a hazai próbálkozások nem vezettek eredményre. Az utolsó negyedórában a Szepetnek mindent egy lapra feltéve támadott, a vendégeknek lehetőségeik voltak kontratámadások után eldönteni a mérkőzést. A 85. percben Pati révén a hazaiak kiegyenlítettek, majd a gól után mindkét kapu előtt adódott még lehetőség, de az eredmény már nem változott.

Gólszerzők: Pati, ill. Őri A. Jók: senki, ill. az egész csapat. U19: Szepetnek–Letenye 4-1.

Szalai-Edelholz Zalalövő–Semjénháza 0-2 (0-1)

Zalalövő. Jv.: Kiss N.

Zalalövő: Earles – Czömpöl, Horváth T., Balogh A., Csik, Kellner, Tóth G., Zsoldos, Sipos, Végh (Németh B.), Cseresnyés (Bíró). Megbízott edző: Kövesi János.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Horváth P., Balogh P., Szakmeiszter J., Kőrösi (Horváth M.), Orsós (Pál Mi.), Kapuvári, Pál Ma., Pápai, Domján, Bakos (Rodek). Edző: Kovács Imre.

Érdekes pikantériát adott a mérkőzésnek, hogy a két csapat vezetőedzője szembeszomszéd is egyben. Az első félidőben a szervezettebb és aktívabb semjénházaiak a 40. percben egy jogos büntetőből szerezték meg a vezetést. A második játékrészben a küzdelem dominált, végül a vendégcsapat Kapuvári góljával a hajrában lezárta a mérkőzést. Összességében a Semjénháza megérdemelt győzelmet aratott a kapura veszélytelen hazaiak ellen.

Gólszerzők: Domján (11-esből), Kapuvári. Jók: Kellner, ill. Szakmeiszter J., Pál Ma. U19: Zalalövő–Semjénháza 9-0.

Kinizsi Gyenesdiás– Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 3-1 (0-1)

Gyenesdiás. Jv.: Kondákor M.

Gyenesdiás: Szabó Á. (Helter) – Szi-Péter, Tóth R., Czimondor, Kovács D. (Bertók), Pálfi, Fellner, Hegyi, Tarnóczai (Mátó), Nagy B., Tóth B. Edző: Kocsis Norbert.

Kiskanizsa: Munkácsi – Fülöp, Proszenyák, Ötvös, Kovács D., Abay Nemes, Sznopek, Anger, Póka, Dolmányos, Matyók (Horváth M.). Edző: Kiss István

Kellemetlenül erős, hideg északi szél nehezítette a játékosok dolgát. Az első fél órában a hazaiak minden erejükkel a támadásra koncentráltak, nyolc szögletrúgást is elvégeztek. A szervezetten védekező vendégek a 28. percben meglendültek, Dolmányos őrzőjével a nyakán a 16-osig jutott, ahonnan megszerezte a vezető gólt. Fordulás után tíz perccel Bertók a szögletről beívelt labdát a jobb alsó sarokba helyezte, és ezzel egyenlített. A Kiskanizsa hamarosan kihagyott egy kínálkozó nagy helyzetet, majd Abay Nemes kiállításával a 68. percben tíz főre fogyatkozott. A hajrát fizikálisan jobban bíró Gyenesdiás egyéni megvillanásoknak köszönhetően további két góllal biztosította be győzelmét. Mindkét csapatnál történtek váratlan változások a közelmúltban, ezekhez a Gyenesdiás alkalmazkodott jobban. Megérdemelt győzelmükkel a hazaiak megállították rossz sorozatukat, míg a jobb sorsra érdemes Kiskanizsának erre még várnia kell.

Gólszerzők: Bertók, Pálfi, Czimondor, ill. Dolmányos. Jók: Szabó Á., Czimondor, Tóth R., Szi-Péter, Bertók, ill. Dolmányos, Proszenyák, Póka. Kiállítva: Abay Nemes (68., Kiskanizsa). U19: Gyenesdiás–Kiskanizsa 3-1.

Magnetic Andráshida TE–Lenti TE 3-0 (1-0)

Zalaegerszeg. Jv.: Iványi G.

Andráshida TE: Kemes – Horváth B., Szabó Bá. (Németh R.), Nagy D. (Szekeres), Doszpoth (Odonics), Szabó Be. (Horváth D.), Herzsenyák, Mavolo, Lukács, Czibor, Tóth B. Edző: Balázs Zsolt.

Lenti TE: Balogh B. – Simon P., Fehér (Novák), Tuboly, Lukács, Kiss K., Lovrencsics, Markotán, Soós (Avas), Horváth L. (Ágoston), Biharvári. Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Már a mérkőzés elején megszerezte a vezetést a hazai csapat, egy szöglet után Czibor fejelt a kapuba. Ezután sorra alakította ki a helyzeteket az Andráshida, de a befejezéseknél nem voltak elég pontosak a hazai támadók. A félidő végén a vendégek a kapufát találták el. A második játékrész is andráshidai fölénnyel kezdődött, azonban egy gyors kontrából ismét a Lenti találta el a felső lécet. Az ellentámadás után Mavolo egy középre passzolt labdát értékesített. Ezt követően az ATE végig irányítva a játékot magabiztosan hozta le a találkozót, melynek hajrájában Horváth Balázs egy bravúros szóló végén állította be a végeredményt. A mérkőzésen súlyos sérülést szenvedő ven­dégjátékosnak, Soós Dávidnak mielőbbi felépülést kíván hazai csapat.

Gólszerzők: Czibor, Mavolo, Horváth B. Jók: Kemes, Czibor, Horváth B., Nagy D., Herzsenyák, ill. Lukács, Tuboly, Soós, Markotán. U19: Andráshida TE–Lenti TE 0–1.

Csács-NSE–Flexibil-Top Zalakomár 12-0 (5-0)

Nemesapáti. Jv.: Varga P.

Csács-NSE: Jahic – Takács, Papp T. (Németh A.), Bíró, Giber, Péntek (Vizsy), Pajor, Szökrönyös, Simonfalvi (Éder), Horváth T., Bogyó (Meidl). Játékos-edző: Szente Gábor.

Zalakomár: Kámán – Takács Cs., Szőke, Takács D., Kuti R., Kuti I., Horváth J., Madarász, Horváth T., Daróczi, Mészáros. Játékos-edző: Horváth Zsolt.

Kiválóan előkészített pályán hozta a kötelezőt a hazai csapat, már az első félidőben Bíró három és Bogyó két góljával 5-0-s vezetésre tett szert. A hazai edző által kiválóan motivált Csács-NSE a második játékrészt is gólzáporral indította, Bogyó, Pajor és Giber találataival a 60. percben már 8-0-t mutatott az eredményjelző. Ezt követően minden cserelehetőségét kihasználta a Csács, és az utolsó 30 perc is gólgazdagra sikerült, előbb Pajor, Bíró, Vizsy, majd Németh A. góljai hozták meg a végeredményt. A sokat futó, ötletesen játszó hazai csapat ilyen arányban is megérdemelten nyert.

Gólszerzők: Bíró (4), Bogyó (2), Pajor (2), Simonfalvi, Giber, Vizsy, Németh A. Jók: az egész csapat, ill. Kámán. U19: Csács-NSE–Zalakomár 6-2.

Tudósítottak



Domján László (Szepetnek), Faller István (Andráshida TE), Góth Imre (Gyenesdiás), Herczeg Imre (Zalalövő), Koczfán Petra (Hévíz), Lukács Péter (Csács-NSE), Őr József (Csesztreg).

