Csak a Nagykanizsa tudott nyerni az NB III-ban a zalai csapatok közül

Hétközi fordulóval folytatódott a labdarúgó NB III. új idénye. A Nyugati csoportban érdekelt mindhárom zalai együttes pályán volt.

Ezt ne hagyja ki! Ezért emeli az adókat a baloldal

Kelen SC–Tarr Andráshida SC 5-1 (2-1)

Budapest. 100 néző. Jv.: Bálint A.

Andráshida SC: Czirjék – Czafit, Kalamár, Fábián, Péntek B. – Pajor I., Kovács L., Czene, Szabó M. – Temlén, Vass. Vezetőedző: Dobos Sándor.

Gólszerzők: Borbély (5.), Babinszky (14., 77.), Soós (50.), Balogh T. (92.), illetve Szabó M.

A fordulót ez a találkozó nyitotta, andráshidai szempontból nem túl szerencsésen, hiszen a 14. percben már 2-0-ra vezetett a tapasztaltabb játékosokból álló Kelen SC. Aztán gyorsan jött Szabó Martin szépítő találata, kiegyenlített volt az első félidő. A második aztán megint hazai góllal indult, ami után nem sokkal büntetőhöz jutott az ASC, de Kalamár lövését a kapus védte, percekre rá pedig kapufát lőtt az Andráshida. A Kelen SC pedig kontrázott és kétszer eredményes volt ezekből, de a játék képe korántsem mutatott ekkora különbséget.

Dobos Sándor: Fizetjük a tanulópénzt… Bíztunk benne, hogy amíg belerázódunk a magasabb osztály ritmusába, az első fordulókban talán a szerencse is mellénk áll. A fordulópontokból sajnos ma sem mi jöttünk ki jobban, és határozottabbnak is kell lennünk.

ZTE FC II.–Mol Fehérvár FC II. 2-3 (1-1)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Keszthelyi.

ZTE FC II.: Köcse – Lesjak (Huszti A.), Megyesi, Dóczi, Jóna – Őr – Grezda (Papp L.), Spoljaric (Szántó), Németh D., Szalay (Fehér) – Beke (Papp Cs.). Vezetőedző: Bozsik József.

Gólszerzők: Németh D. (20.), Szalay (73), illetve Kojnok (46., 86.), Dinnyés (92.).

A ZTE FC II. soraiban az első csapattól többen is beszállhattak a játékba. Örömteli, hogy a sokáig sérült Zoran Lesjak végre mérkőzést játszhatott, és a meccsterhelés miatt a nemrég igazolt albán Eros Grezda, valamint az NB I.-es bajnokin már a játékba beszállt horvát Josip Spoljaric szintén kezdő volt, és egy fél­időt játszottak. Ugyanakkor nem játszott Németh Erik és Sebestyén Lóránt, hiszen a vasárnapi, Puskás FC elleni hazai bajnokin várhatóan szerephez jutnak, mivel a legutóbb kiállított Kálnoki-Kis Dávid és Bobál Dávid egymeccses eltiltást kapott. A ZTE FC kétszer is vezetett, de előnyét nem tudta megtartani, pedig kapufákat is lőtt, ám a fehérvári fiatalok határozottabban voltak, és a 92. percben a győztes találatot is megszerezték.

Bozsik József: Minden előzmény nélkül kaptuk a gólokat, ami annak tudható be, hogy egy-két játékos nem vállalja fel a felelősséget bizonyos szituációkban.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő– FC Nagykanizsa 2-3 (1-2)

Agárd, 50 néző. Jv.: Héra.

FC Nagykanizsa: Horváth M. – Balogh F., Kovalovszki, Major – Bagó Be., Kószás, Nikics, Béli M. (Talabér) – Ekker (Bohata), Péntek (Török), Vlasics (Lőrincz). Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Gere (24.), Wágner (86.), illetve Vlasics (8.), Péntek A. (43. – 11-esből), Ekker (80. – 11-esből).

A nagykanizsaiak számára nem volt rossz előjel, hogy tavaly ősszel Agárdon egy ­4-0-s sikerrel nyomatékosították, hogy szakmai elgondolásaikat egy kellemetlenebb széria után is szeretnék végigvinni. Nos, ezúttal sem indult rosszul a mérkőzés Koller Zoltán együttese számára, hiszen már a 8. percben megszerezték a vezetést Vlasics Dániel révén. Gere Zoltán aztán a 24.-ben egyenlített, de lélektani szempontból is megfelelő időben, a 43. minutumban ismét a vendégeknél volt az előny: Péntek Adrián 11-esből talált be. A második félidőben a nagykanizsaiak taktikus játékkal érték el, hogy az eredmény a hazaiak szempontjából ne nagyon változhasson, sőt, Ekker Milán is gólra váltott egy büntetőt a meccs hajrájában, s a hazaiak ugyan még szépítettek (Wágner Richárd), de a Kanizsa elkönyvelhette három szerzett gólja mellett a három pontot is.

Koller Zoltán: Gratulálok csapatomnak az értékes győzelem megszerzéséhez. A meccset talán már korábban is eldönthettük volna, hiszen az első félidőben akkora fölényben játszottunk. A második játékrészben már kiegyenlítettebb lett a játék, s mi ahogy addig, onnantól is igyekeztünk kombinatív futballra törekedni, míg ellenfelünk inkább kontrázott a mérkőzés folyamán.

Emléktorna Andráshidán

A közelmúltban szörnyű tragédia történt a Tarr Andráshida SC-nél, hiszen a pályán hunyt el a klub fiatal labdarúgója, Hegedüs Viktor Marcell. Az ő emlékére vándorserleget alapítottak, és a hétvégi tornán is rá emlékeznek. Minden sportszeretőt (és nem csak őket) mélyen megrázta a haláleset, a fiatal labdarúgó szűkebb környezetében és legfőképp családjában azóta is a mindennapok része a sportoló hiánya. A Tarr Andráshida SC-nél úgy döntöttek, hogy mostantól Hegedüs Viktor Marcell nevét viseli majd az U19-es csapatoknak kiírt felkészülési tornájuk. Vándorserleget is alapítottak, amelyet az idei győztes vehet át először. A viadalt szombaton rendezik meg az Andráshida SC pályáján. A 10 órakor kezdődő eseményen a házigazdák csapata mellett az FC Ajka, a szombathelyi Lurkó UFC, a Pápai ELC és az FC Nagykanizsa együttese vesz részt.