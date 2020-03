Colonia Kupa: kanizsai és egerszegi úszók eredményei

A Dél-zalai Vízmű SE és a az Europtec-ZÚK úszói is rajthoz álltak a szombathelyi Colonia Kupa első fordulóján. A viadal után néhány nappal jelentették be, hogy a megyeszékhelyi klub ezután Zalaco-ZÚK néven szerepel.

Mindkét zalai klub nagyszámú versenyzővel indult a viadalon és számos jó eredményt és helyezést ért el.

– A nagyon kemény edzések után jó időket úsztak fiataljaink – értékelt Polgár Sándor, a Vízmű SE edzője.

A koronavírus-járvány miatt kényszerszünet kezdődik az úszásban is, de a kanizsaiak is remélik, hogy mielőbb normalizálódik a helyzet. A felnőtt országos bajnokságra pedig várják haza az Egyesült Államokból korábbi olimpikonjukat, Molnár Flórát is.

A Zalaco-ZÚK nagyrészt utánpótlás-versenyzőkkel vett részt a vasi versenyen. Többen 2-3 érmes helyezést is szereztek a népes mezőnyben. Horváth Tamás edző elmondta: a szombathelyi viadal igazolta, hogy versenyzőik az időszaknak megfelelő, jó erőnléti állapotban vannak.

Colonia-sorozat, 1. forduló. A Dél-zalai Vízmű SE dobogósai. Nők. 2004-ben születettek és idősebbek. 50 m hát: 3. Kantó Loretta 32,06. 100 m hát: 3. Kantó Loretta 1:09,33. 2006-ban születettek. 100 m pillangó: 3. Bukovics Rebeka 1:07,12. 50 m mell: 3. Bukovics Rebeka 37,84. 100 m mell: 3. Bukovics Rebeka 1:22,63. 200 m vegyes: 2. Bukovics Rebeka 2:30,97. 2008-ban születettek. 100 m hát: 3. Korcsmáros Luca 1:22,35. Férfiak. 2004-ben születettek és idősebbek. 100 m pillangó: 3. Böröcz Martin 1:03,44. 50 m mell: 2. Böröcz Martin 34,13. 2005-ben születettek. 50 m hát: 1. Kantó Marcell 30,81. 50 m mell: 3. Kantó Marcell 35,69. 2010-ben születettek. 50 m pillangó: 3. Szabó Flórián 48,26. 100 m mell: 2. Szabó F. 1:48,28. 2011-ben születettek. 50 m hát: 2. Torhosi Noel 56,70. 50 m hát: 3. Torhosi Leon 57,40. 50 m mell: 3. Torhosi Leon. 1:03,63. 50 m mell: 2. Horváth Benett 1:02,99.

A Zalaco ZÚK dobogósai. 2004-ben és előtte születettek. Nők. 100 m hát: 1. Matyasovszky Dalma 1:07,42, 2. Nett Vivien 1:08,98. 100 m gyors: 2. Matyasovszky Dalma 1:01,95. 2005-ben születettek. Nők. 800 m gyors: 3. Belső Fanni 9:44,95. 2006-ban születettek. Nők: 400 m vegyes: 2. Nett Vivien 5:09,79. 200 m vegyes: 1. Nett Vivien 2:28,94. 2007-ben születettek. Nők. 400 m vegyes: 2. Scheffer Eszter 5:31,16. 100 m hát: 2. Scheffer Eszter 1:13,90. 200 m vegyes: 2. Scheffer Eszter 2:40,67. Férfiak. 100 m pillangó: 1. Jakab Balázs 1:05,72. 100 m gyors: 2. Jakab Balázs 1:03,66. 800 m gyors: 1. Jakab Balázs 9:32,84, 2. Nagy Selmeczy Bulcsú 9:37,24. 2008-ban születettek. Nők. 800 m: 1. Paksa, Borbála 10:12,09, 2. Németh, Luca 10:53,86. 400 m vegyes: 1. Nagy Napsugár 5:46,71. 100 m pillangó: 2. Paksa Borbála 1:14,14. 100 m hát: 2. Németh Luca 1:20,07. 100 m gyors: 2. Paksa Borbála 1:06,09, 3. Németh, Luca 1:11,40. 100 m mell: 2. Nagy Napsugár 1:29,87. 200 m vegyes: 1. Paksa Borbála 2:43,97, 2. Nagy Napsugár 2:46,67, 3. Németh Luca 2:54,12. 2009-ben születettek. Nők: 100 m hát: 2. Koltai Vanda 1:23,46. 200 m vegyes: 1. Koltai Vanda 2:58,89. 2010-ben születettek. Nők. 50 m mell: 2. Kézsmárki Hanna 54,23. 2011-ben születettek. Nők. 100 m gyors: 2. Hamusics Cecília 1:31,96, 3. Németh Hanna Róza 1:33,01. 50 m pillangó: 1. Németh, Hanna Róza 55,07. 100 m mell: 2. Hamusics Cecília 2:01,72. 2012-ben születettek. Nők. 100 m gyors: 3. Lewicki Hana Giselle 1:53,24.