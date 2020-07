Ciprusi nyár a ZTE-vel – Szánthó Regő is csatlakozott Boér Gábor együtteséhez

Hétfőn megérkezett és délután már edzett is Cipruson a ZTE FC NB I-es labdarúgócsapata, amely öt napot tölt el a szigetországban. Kedden este, helyi idő szerint 20 órától a ciprusi élvonalban legutóbb a nyolcadik helyen zárt Nea Salamis csapata lesz az ellenfél a larnacai AEK Arénában.

A ZTE FC NB I-es labdarúgócsapata már vasárnap este a fővárosba utazott, hiszen Ferihegyről reggel indult a csapatot szállító repülőgép Ciprusra. Méghozzá Larnacába, ami ebben az öt napban központi helyet foglal el a ZTE FC életében. A közeli Ayia Napa üdülőhelyen van a csapat szállása, viszont a kinti két edzőmérkőzést a larnacai AEK Arénában játssza majd Boér Gábor együttese.

Az elutazás előtt a szakvezető is úgy fogalmazott, jól jön majd ez az öt nap a csapatkohézió kialakításában. A ZTE FC egyébként eredetileg Győrben játszott volna az Omonia Nicosia együttesével edzőmeccset, ám a ciprusiak végül nem jöttek el a magyarországi edzőtáborba. Viszont egy mindenki számára kedvező megoldással felajánlották, hogy Cipruson mérkőzzenek meg. A ZTE FC csapatával tartott – ahogy tegnap már jeleztük – Szánthó Regő, akit a Ferencvárostól vesz kölcsön az egerszegi együttes, és a 20 éves játékos csatlakozott a kék-fehérekhez.

Az biztos, hogy Cipruson jó idő van, hétfőn a legmelegebb órákban a 35 fokot is elérte a hőmérő higanyszála. A ZTE FC hétfőn este már edzett, kedden tehát következik a Nea Salamia elleni találkozó. A csapattal tartott Sebők József is, a ZTE FC szervezési munkatársa, aki nagyon sikeres éveket töltött el Cipruson. A ZTE-től igazolt 2000-ben az AEL Limassolba, 2004-ben visszatért, majd még egy évet eltöltött az AEL-ben és igazi közönségkedvenc volt, ma is sok barátja van odakint. Egyébként a ZTE FC kapus­edzője, Vlaszák Géza is eltöltött egy évet az AEL-nél.

Sebők Józseffel sikerült tegnap beszéltünk, aki elmondta, hogy minden a lehető legnagyobb rendben ment az utazással, és készül a csapat a keddi edzőmeccsre.