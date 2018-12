Center Optika Kupa: Dobogón a Zalaszám-ZAC csapatai

Hosszú évekre visszamenően nem, hiszen rendeztek már itt mezei futó viadalokat, ám az utóbbi időszakhoz képest valóban új pályán, a Városi Sportcentrum melletti parkban került sor a Center Optika Kupára, amely a Sport XXI. tehetséggondozó program részeként zárta le a nyugat- dunántúli régióban az őszi versenyszezont a fiatalok számára.

A hatszáz méteres körpályán a fiatalokat elkísérők is nyomon követhették a futamokat és sikerült az igazi klasszikus mezeifutó-versenyek hangulatát is felidézni. A rendező Zalaszám- ZAC csapatai jól szerepeltek. Zalából indultak még a KVDSE versenyzői is, ám ők a csapatversenyben nem vettek részt, egyéni sorrendet pedig hivatalosan nem hirdettek.

Eredmények. U11: 1. Szombathelyi Sportiskola, 2. Zalaszám-ZAC I. (Somlói-Orbán Benedek, Both Bálint, Nagy Dávid, Kalamár Bálint, Nyári Attila, Németh Nauszika, Fábián Vince, Dalla Gergő, Moór Márkó), 3. Zalaszám- ZAC II. (Szabó Dániel, Faluközi Ádám, Pallós Panka Dóra, Forgács Patrik, Szalai Szonja, Tóth Máté, Meretei Ádám, Kóbor Sámuel). U13: 1. Zalaszám-ZAC I. (Óházy Julianna, Király Kíra, Káldi Panna, Czigány Emma, László Péter, Söjtöri Milán, Mézes Botond Csegő, Fábián Rudolf), 2. Zalaszám-ZAC II. (Kaszás Viktória, Bajnóczi Luca, Horváth Viola, Bognár Emma, Czigány Mátyás, Becze Benjamin, Lákovics Márk, Salamon Ádám), 3. Dobó SE-Szombathelyi ESE. A ZAC csapatainak elkészítői: Bacsa Istvánné, Hajas Éva, Góczánné Tóth Zsuzsanna, Góczán István, Pajor László, Laczkó László, Csiszár Attila, Szabó Gábor.

