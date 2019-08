Büntetőt hibázott a ZTE FC, kikapott Debrecenben...

A labdarúgó NB I 3. fordulójában szó szerint az ország másik sarkába vezetett a ZTE FC útja, amely a legutóbbi bronzérmes DVSC vendége volt. Az élvonalban újonc egerszegiek kétszer is egyenlíteni tudtak, de büntetőt hibáztak, végül 3-2-re kikaptak.

Debreceni VSC – ZTE FC 3-2 (2-1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4150 néző. Jv.: Kassai (Szalai, Márkus).

DVSC: Nagy S. – Kusnyir, Szatmári, Pávkovics, Ferenczi – Varga K., Haris (Kinyik, 89.), Tőzsér, Trujic (Csősz, 51.) – Garba (Zsóri, 83.), Szécsi. Vezetőedző: Herczeg András.

ZTE FC: Demjén – Bolla, Lesjak, Devecseri, Tamás K. – Kocsis, Mitrovic, Bedi – Radó, Grumic (Bobál, 65.), Babati (Hudák, 59.). Vezetőedző: dr. Dobos Barna.

Gólszerzők: Trujic (2.), Szécsi (25.), Garba (66.), illetve Bedi (17.), Mitrovic (64.).

Sárga lap: Garba (27.), Haris (81.), Zsóri (92.), illetve Devecseri (60.), Kocsis (92.).

A ZTE FC együttese legutoljára 2011. november 26-án szerepelt Debrecenben, ám akkor még a régi stadionban, azóta más lett a világ ott is… Modern stadion épült Debrecenben, úgyhogy remek körülmények fogadták az egerszegieket és igazi futballidő. A ZTE FC együtteséből ezúttal kimaradt Babati Benjamin, ami minden bizonnyal taktikai jellegű döntés volt a szakvezetés részéről, hiszen egy erős csapat vendége volt a ZTE FC, amelynek felállásához, taktikai sajátosságaihoz igazodnia kellett az újoncnak.

Az egerszegiek már pénteken elutaztak és Balmazújvárosban edzettek, illetve töltötték az éjszakát, sőt még egy átmozgatást is programjukban iktattak szombaton. A ZTE FC kezdőcsapatában ott volt Bolla Bendegúz, aki még a rajt előtt szenvedett agyrázkódást, ami miatt neki ki kellett hagynia a bajnoki rajtot Mezőkövesden. A ZTE és a DVSC is egy mérkőzésen jutott túl a szombati játéknapig, a zalaiak kikaptak, míg a Loki egy hete hazai pályán 4-1-re győzött a Kisvárda ellen.

Kassai Viktor játékvezető sípjelére kezdődött a találkozó, ám Barczi Dávid nélkül, akit nem engedett a játékvezető pályára lépni egy fülbevaló miatt… Emberhátrányban indult tehát a meccs a zalaiaknak és a már a 2. percben védenie kellett Demjénnek. A szöglet után pedig nem volt kegyelem. Garba fejesénél a felső léc még segített, de az érkező Trujic közelről a hálóba passzolt, 1-0. Barczi helyett Babati érkezett a pályára, ami így nem minősült cserének, de a lényegen nem változtatott: a közjáték alaposan megzavarhatta az egerszegieket. A vezetés birtokában a DVSC kézben tartotta a mérkőzést, de a ZTE a kezdeti sokk után kezdte felvenni az üzemi hőmérsékletet. Sőt, a 17. percben Bedi lövését Nagy Sándor a léc alól szögletre ütötte. Mitrocic sarokrúgása után az ötösről Bedi Bence már nem hibázott, aki okosan csúsztatott a bal felső sarokba, 1-1. Ám nem tartott sokáig az egerszegi öröm. A 25. percben bal oldali beadás után Demjén kilépett a kapujából, de megtorpant, a középen érkező Szécsiről lemaradtak, aki öt méterről a kapuba továbbított, 2-1. A kapott gól kissé megint megfogta a zalaiakat, de annyira mégsem, hogy beszoruljon. Továbbra is próbált támadni, ugyanakkor a DVSC nyugodtan futballozott főként előnye birtokában. A 37. percben Grumic-ot hátulról lökték fel a 16-oson belül, de hiába reklamáltak a zalaiak nem szólt a síp Egy perc múlva a másik oldalon Szécsi a felső lécre lőtt – egyébként ebben az időszakban kiegyenlített volt a találkozó.

A szünetben érdekes felvetést hallottunk, hiszen a mérkőzés előtt a csapatok felszerelését mindig ellenőrizni kell, így a testékszereket is, ami szintén a játékvezetők feladata… Barczi Dávid vélhetően eddig is ugyanezzel a fülbevalóval futballozott, de úgy tűnik, ez eddig senkinek nem szúrt szemet. Biztosak vagyunk benne, lesz még erről szó. A ZTE FC az első félidőben szervezetten futballozott, ugyanakkor védekezésben akadtak kihagyásai, amit a DVSC büntetett. A debreceniek viszonylag korán cseréltek a második félidő elején, de Dobos Barna is változtatott: Babati helyett érkezett Hudák. Közben Devecseri kapott sárgát, de nehéz volt megítélni, miért. Kassai szigora elkerülhetetlen volt… S ha a ZTE FC hibáit kihasználta a Loki, akkor a 64. percben a ZTE is ezt tette. Kusnyir adta el a labdát, ami után a Tamás Krisztián indulhatott a bal oldalon. Centerezése után Mitrovic érkezett a kapu elé, ahol három lépésről Mitrovic a kapuba lőtt, 2-2. Ám megint nem tartott sokáig a zalai öröm… A 66. percben zalai labdavesztés után Varga Kevin játszott Garbához, aki középen kilépett, Kocsis és Bolla között a debreceni támadó 15 méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 3-2. Megint bosszantó hiba előzte meg a gólt, de a ZTE FC semmit nem adott fel, támadott, ahogy a DVSC is ezt tette. Mozgalmas találkozót láthattunk köszönhetően mindkét csapatnak, a 74. percben Garba tekerését kellett Demjénnek szögletre mentenie. Egy perc múlva újra a zalai kapus védett Varga K. lövésénél, ettől függetlenül a zalaiak volt, hogy többet birtokolták a labdát. A 81. percben nagy lehetőséghez jutott a ZTE: Haris a 11-es pontnál lerántotta Bobált, amiért járt a büntető. Mitrovic gyengén helyezett lövését kifogta a debreceni kapus. Ám, ahogy írtuk a ZTE FC semmit nem adott fel, így a 85. percben Bedi 22 méterről lőtt, de a bal oldali kapufa mentett. Az egerszegiek játékában benne volt a gól, ez vitán felül állt. A 90. percben Hudák lépett ki középen, de a gólba tartó labdát Nagy S. kivédte. A ZTE FC a végén nagy erőkkel támadott, küzdött az egyenlítésért, amit a helyzetek alapján megérdemelt volna, de végül pont nélkül maradt.

Az egerszegiek hibáit kihasználta a DVSC, a ZTE FC viszont nagy árat fizetett ezért, ráadásul büntetőt is hibázott. Megint elmondható: a ZTE FC szempontjából több volt ebben a meccsben mint a vereség…