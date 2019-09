Búcsúzott a ZTE FC női csapata a Magyar Kupától

A hétvégén rendezték meg a női labdarúgó Magyar Kupa 2. fordulóját. Ebben a körben a zalai együttesek közül már csak a ZTE FC volt érdekelt, amely a szintén NB II-es Soroksár vendégeként lépett pályára. És szoros meccsen kikapott, így pedig búcsúzott a további küzdelmektől.

Soroksár SC–

ZTE FC 2-1 (0-1)

Budapest, 50 néző. Jv.: Kovács P.

ZTE FC: Császár H. – Szegedi, Császár F., Kerkai (Bicsák), Bánfi, Csidei, Horváth V. Sopronyi, Csincsa (Jelenics), Tauker, Nagy B. Edző: Pergel Andrea.

Gólszerzők: Bognár (48., 60.), illetve Bánfi (42.). Kiállítva: Bánfi (ZTE FC, 77.).

Jól kezdte a mérkőzést a vendégcsapat, hiszen a zalaiak irányítottak, a fővárosiaknak pedig alig akadt lehetőségük. A félidő hajrájában egy szöglet után szerezte meg a vezetést a ZTE FC, amely előnnyel térhetett pihenőre. A szünetben több játékos is sérülésre panaszkodott Pergel Andrea edzőnél, de nem következtek cserék. Fordulás után a házigazdák kerültek fölényben, a vendégeknél a fáradtság jelei is mutatkoztak. Előbb egyenlített a hazai csapat, nem sokkal később pedig a vezetést is megszerezte. A találkozó hajrájában Bánfi piros lapja után már nem volt esélye a ZTE-nek a fordításra.

Az első félidőben még jól játszott a ZTE, fordulás után azonban kezdett fáradni a zalai csapat. Megérdemelten fordított a Soroksár, és jutott tovább a kupában.

Pergel Andrea: „Két hasonló képességű csapat találkozóján, megérdemelten jutott tovább a fővárosi együttes.” BI