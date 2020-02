Bruchner Regina kéthetes edzőtáborban a válogatottal

Az U15-ös keret tagjaként Bruchner Regina, a ZKSE versenyzője is részt vett a magyar mountain bike válogatott kéthetes spanyolországi edzőtáborában.

A huszonöt magyar kerékpáros egy tengerparti dél-spanyol városkában, Benidormban ütötte fel a bázisát január végén, február elején.

– Nagy izgalommal készültem az edzőtáborra – mesélte Regina már idehaza. A megyeszékhelyi Eötvös-iskola hetedikese most először volt huzamosabb ideig távol a családtól, de például repülővel sem utazott még eddigi életében. – Kicsit féltem is az indulás előtt, de minden aggodalom alaptalannak bizonyult. Oda és vissza is sima utunk volt, a Spanyolországban töltött két hétről pedig csak a legjobbakat tudom mondani. Persze rengeteget edzettünk, elvégre ezért mentünk, napi két-három órát ültünk kerékpáron, és letekertünk összesen 576 kilométert, 7372 méter szintemelkedéssel. Ehhez pedig jöttek még reggelente a különféle erősítő gyakorlatok, valamint esténként a nyújtások. Biztos vagyok benne, hogy ennek a kemény alapozásnak a jótékony hatásait majd érezni fogom év közben, a versenyeken.

Regina persze idehaza sem tétlenkedik, általában napi két órát edz, de viszonyításként el lehet mondani hogy ilyenkor esetenként 30 km-t tesz meg, és ebbe a lankásabb domborzat miatt persze nem fér bele ilyen sok emelkedő sem.

Az év szokás szerint sűrűnek ígérkezik az egerszegi hegyikerékpáros számára, hazai és nemzetközi versenyek is szerepelnek a programjában. Regina fontos célja, hogy idén is megnyerje a korosztályos magyar bajnokságot, a szezon csúcspontja pedig augusztusban érkezhet majd el, amikor az Olaszországban sorra kerülő Európa-bajnokságon szeretne a lehető legjobban szerepelni.

– Nagyon jó volt a közösség is az edzőtáborban, és ami szabad időnk maradt, azt igyekeztünk a tengerparton tölteni – mondta még el az élményekről Bruchner Regina, hozzátéve azért: az a szabadidő nem volt túlságosan sok, hiszen a táborozás alatt a tankönyveik is velük voltak, és napról napra haladniuk kellett az előírt leckékkel.