Bronzérmes a ZTE NKK női kosárlabda csapata!

Pénteken a zalai megyeszékhelyen adott otthont a 2018-2019. évi női kosárlabda bajnokság bronzcsatájának utolsó felvonására. A ZTE NKK a Győrt fogadta és győztek az egerszegi lányok, a klub pedig 2011 után megszerezte története második bronzérmét a bajnokságban.

ZTE NKK – CMB CARGO UNI Győr 80-60 (21-21, 21-10, 15-15, 23-14)

Zalaegerszeg, 700 néző. Jv.: Papp P., Praksch, Söjtöry.

ZTE NKK: Koizar 16/6, Pusztai 15/9, Maltsi 17/6, Ndiba 10/6, Parker 10. Csere: Horti 10, Gáspár-Szalay, Kovács G., Preisinger, Benke. Vezetőedző: Gáspár Dávid.

Győr: Mandic 2, Czank, Raksányi 11/6, Spanou 22/9, Gray 21. Csere: Krnjic, Varga Zs., Nagy D., Török 2, Szabó P., Biczó. Vezetőedző: Milos Pavlovic.

Egy hete a Győr hazai pályán lepte meg a ZTE NKK-t, hiszen elvette a pályaelőnyt, amit az egerszegiek kedden – szintén idegenben – visszavettek. Pénteken tehát úgy készülődhetett mindkét csapat az újabb összecsapásukra, hogy ez a végső, mindent eldöntő ütközet a bronzéremért.

Parker jó megoldásai vezették be a mérkőzést, és a zalai közönség díjazta mindezt (6-3). Sokan összejöttek a lelátón, akik kezdetben Parker, győri oldalon pedig Spanou gólpárbaját figyelhették (14-14). Később aztán mások is csatlakoztak hozzájuk, de maradt kiélezett csata és mindez még nagy csatát vetített előre (21-21). A győriek valamivel jobb százalékban dobtak, Spanou volt a legveszélyesebb játékosuk. A ZTE NKK-ban jobban eloszlottak a pontok, bár a jól játszó Maltsi azért meg-meg villantotta klasszisát. Teljesen nyílt volt a találkozó, először a ZTE lépett el 31-26-ra és ekkora különbség még nem volt a csapatok között. Az egerszegiek kezdtek el hatékonyabban játszani és védekezni, Pusztai hármasával pedig már tíz pont volt a különbség (38-28). Parker mozgásán látszott, hogy nem tökéletes az a térd, de az amerikai lány hatalmasat küzdött így is, a közönség vastapsa pedig joggal szólt a hazaiak teljesítménye láttán, akik 11 ponttal vezettek a nagyszünetben.

A második félidő elejére keményített a játékán a Győr és hibákra tudta kényszeríteni a zalaiakat, akik így először, majdnem három perc eltelte után találtak csak be. Nem volt ez még lefutott találkozó, de hogy is lett volna az, hiszen nagyon sok volt még vissza. Pusztai Petra kosaránál robbant a lelátó, nagyon kellett az a kosár, és Ndiba hármasa is, hogy a ZTE NKK kissé megnyugodjon (49-38). Ám teljesen nem tudott, hiszen a Győr folyamatosan próbált nyomást helyezni a hazaiakra. Sok kosár nem esett, de az egerszegiek vezettek (51-43), s amikor kezdett volna vészes közelségbe jönni a Győr, Maltsi és Koizar hármasa hazai szempontból a legjobbkor jött (57-46). Az utolsó negyedben Pusztai távolijával a hazaiak 60-46-re is vezettek már, de a másik oldalon Spanou továbbra is remekelt és a Győr még semmit sem adott fel. A ZTE NKK pedig nagyon vágyott az éremre, az egerszegi lányok az utolsó erőtartalékaikat használták, tartották előnyüket (68-56), s ahogy fogytak a percek, egyre közelebb kerültek az éremhez. Koizar bravúros hármasával (majdnem a felező vonaltól dobta rá) 75-60-ra módosult az állás. Innentől pedig már nem engedte ki kezéből a győzelmet és az érmet sem a ZTE NKK, amely 2011 után másodszor szerezte meg a bronzérmet.

A közönség felállva tapsolt, joggal, hiszen a ZTE NKK óriási sikert ért el. Gyorsan előkerültek az érmet is, melyeket a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elnöke, Szalay Ferenc adta át a bronzérmes ZTE NKK tagjainak.

Gáspár Dávid: „Az egész szezonban egy igazi nagybetűs csapat volt, a lányok pedig végig maximális hozzáállással dolgoztak. A klub második bajnoki érme ez, köszönet érte a közönségnek, amely fantasztikus volt és köszönte érte,, hogy ennyien kijöttek ma.”

Milos Pavlovic: „Nem kezdtük rosszul a mérkőzést, de a második negyedtől elvesztettük az irányítást. Megpróbáltunk váltani, de a különbségen nem sikerült faragni, s volt, hogy könnyű kosarakat engedtünk az ellenfélnek. ma jobb volt a ZTE gratulálok neki.”