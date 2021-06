Bronz járt a zalaegerszegi ökölvívó klubnak

Az elmúlt hétvégén, az Egerben lezajlott Utánpótlás Ökölvívó Magyar Kupán Németh Brendon, a Zalaegerszegi Boksz Klub versenyzője bronzérmet szerzett.

Négy nap alatt több, mint 240 bokszoló mérte össze tudását Egerben, a Kemény Ferenc Sportcsarnokban megrendezett erőpróbán, ahol 62 egyesület képviseltette magát. Ott volt az indulók sorában Németh Brendon, a Zalaegerszegi Boksz Klub elsőéves junior öklözője is, aki a +90 kg-os súlycsoportban indult. Füzesi József tanítványa (aki a Landorhegyi- iskolába jár) első igazán komoly országos versenyén bronzérmet szerzett.

A siker mindig jól jön, a Zalaegerszegi Boksz Klub pedig idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Ahogy Füzesi József elmondta: továbbra is az ökölvívó sportág népszerűsítésére törekednek és nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy hobbiszinten is egyre többen látogassák edzéseiket.

– Célunk minél több fiatalt megnyerni sportágunknak és szeretnénk minél több versenyzési lehetőséget biztosítani saját, illetve más ökölvívó szakosztályok versenyzői számára – tette hozzá Füzesi József. – Jelenleg az edzéseket 30-35 fő látogatja, és köztük 5 versenyzőnk van. Nagyon sok hátrányos helyzetű gyerek is látogatja a tréningeket, akiknek ez fontos közeg, hiszen a sport lehetőséget ad arra is, hogy olyan baráti, családias környezetbe kerüljenek, ahol ha elég kitartóak és tehetségesek, kikerülhetnek a jelenlegi környezetükből. Klubunk a Vágóhíd utcai ökölvívó termet 2009-ben kapta használatra. Az akkor átvett létesítmény nagyon rossz állapotban volt, szülői, baráti segítséggel teremtettünk olyan viszonyokat, hogy ökölvívó-edzéseket lehessen tartani. Ettől az évtől már nem csak edzője, hanem elnöke is vagyok a Zalaegerszegi Boksz Klubnak. Az edzősködést is társadalmi munkában végzem, immáron több mint húsz éve. Anyagiak hiányában sokszor nehéz volt, sokszor meg kellett gondoljam: felszerelésre vagy versenyzésre fordítsam-e a ritkán pályázati forrásokból kapott összegeket. Az ökölvívó teremnek eddig nem volt öltözője, zuhanyzója. Tíz év telt el, hogy lehetőségünk adódott az EMMI által, a sportlétesítmények fejlesztésre kiírt pályázatot nyerve, az ökölvívó teremben végre férfi-női öltözőt és vizesblokkot is kialakítani – mondta végül.