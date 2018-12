Bravúros ZTE KK-győzelem, Szabó Zsolt remeklésével!

Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 1200 néző. Jv.: Tőzsér, Farkas, Boros.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

PVSK: Pongó M., Taylor 29/6, Budimir 4/3, Ciric 25/12, Kesar 4. Csere: Horti B. 6, Antóni 10/3, Simon K. 5. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

ZTE KK: Ware 15/9, Thompson 19/6, Gulyás 2, Szabó Zs. 33/12, Agafonov 20. Csere: Papp P., Durázi, Doktor 1, Bagó 2. Vezetőedző: Bencze Tamás.

Kipontozódott: Ciric (38.), Budimir (40.), ill. Papp (27.), Gulyás (28.).

A ZTE KK-nál történt változásokról a csapat hívei már értesültek, vagyis az ukrán Dmitro Gliebovval szerződést bont a klub. Így aztán még nehezebb feladat előtt állt Bencze Tamás együttese, hiszen teljes kerettel is a PVSK csapata lett volna a találkozó esélyese. Az egerszegiek kezdőjébe a fiatal Gulyás Máté került be, a ZTE KK pedig 0-5-tel kezdett. Ám ekkor még nagyon az elején tartott a meccs, persze a zalai drukkerek minden bizonnyal kiegyeztek volna a meccs végén is ezzel a különbséggel. Csirke Ferenc,a PVSK szakvezetője aztán 1-9-nél időt kért, hiszen a ZTE jól védekezett, és jól dobott. Ware újabb hármasával nőtt a különbség (1-12), ám a zalai szakvezetőnek el kellett kezdenie cserélnie, hiszen kellett pihentetni is a kulcsjátékosokat. Így volt, hogy három fiatal volt egyszerre a pályán, s elkezdett felzárkózni a PVSK (9-14). A pécsieknél olyan rutinos kosarasok is megtalálhatók, mint Budimir vagy Ciric, ami azért sokat jelentett, azonban a ZTE nagyon taktikusnak bizonyult. Tartotta előnyét (23-30), s tényleg csak annyit vállaltak játékosai, amennyit kellett. Ezzel együtt sem játszott hiba nélkül egyik csapat sem, emiatt kevesebb kosár esett, amikor Szabó és Gulyás jókor „hárította” hazaiak egyenlítési kísérleteit (31-37). Ám nem sokáig. Ciric hármasával fordított a PVSK (38-37), vissza kellett hozni a pályára Agafonovot, de maradt a hazai előny (41-38).

Szünet után Agafonov kosaraival újra a ZTE vezetett és Thompsonnak is „sült” a keze, ahogy Szabónak is. A 12-0-s sorozattal az egerszegiek vezettek (41-50) és remekül tartották magukat. Rendre visszaverték a pécsiek támadásait, Szabó Zsolt igazi vezére volt együttesének, valamint Agafonov is hasonló szerepkört töltött be. A ZTE-nél Papp és Gulyás kipontozódott, de megmaradt az előny az utolsó negyedre (61-64). Továbbra is nagyon jól játszott a ZTE, Szabó megint megrázta magát (64-71), nagyot játszott az egerszegiek csapatkapitánya, aki elképesztő formában játszott. Tízpontos ZTE-előnnyel (70-80) kezdődött az utolsó öt perc, érett az egerszegi bravúr, amely végül összejött. A végén még akadtak izgalmak, de amennyi energiát a ZTE beletett ebbe a mérkőzésbe, igazságtalan lett volna, ha nem ZTE-siker születik.