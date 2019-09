Borsi Bence fontos pillanatban hárította a büntetőt

A labdarúgó NB III Nyugati csoportjában a hétvégén zalai rangadót rendeztek, az FC Nagykanizsa legénysége a Hévíz SK csapatát látta vendégül. A tabellán észlelhető különbség nem volt a pályán olyan szembeötlő, hiszen a kanizsaiak végül küzdelmes meccsen nyertek 2-1-re.

Egy labdarúgó megyei rangadó mindig szolgáltat izgalmakat, érdekességeket, nem volt ez másképp ezúttal sem. Emellett a Lászlók csatáját a kispadokon Barna László, az FC Nagykanizsa szakvezetője nyerte Damina László, a Hévíz SK vezetőedzőjével szemben. Voltak azonban a találkozónak olyan pillanatai, amikor ez egyáltalán nem tűnt egyértelműnek, hiszen már 2-1-es nagykanizsai vezetésnél a hévíziek mentek előre, melyből büntetőhöz is jutottak. Tóth Gergő, a vendégek labdarúgójának lövését azonban a Nagykanizsa kapusa, Borsi Bence hárította, mi több, a kipattanóból ismét próbálkozó Tóth újabb bombáját is kivédte.

– Úgy éreztem, hogy nem kell elvetődnöm nagyon, ezért inkább úgy gondoltam, maradok középen, és egy kicsit kivárok. Mint utólag kiderült, ez jó döntésnek bizonyult – mondta a kanizsaiak Kaposvárról 2018-ban igazolt 22 esztendős hálóőre. – Eddigi pályafutásom során még nem nagyon volt alkalmam ilyen, nevezzük így, dupla hárításra. Természetesen nagyon örültem neki, mivel az elmúlt szezon során nem sikerült egy tizenegyest sem hárítani. Illetve úgy gondolom – ami később kiderült –, a mérkőzés állását tekintve is fontos momentumnak bizonyult.

A Nagykanizsa kapusa más miatt is úgy érezte, hogy a lehető legjobbkor jöttek a hárításai.

– Utánpótlásszinten egész jó arányban fogtam a büntetőket, ezért is volt hiányérzetem az elmúlt szezonban e téren.

Hévízi oldalon egy másfajta hiányérzet miatt sajnálkozhatnak, mivel a találkozó egyes periódusaiban benne rejlett számukra még a pontszerzés lehetősége is.

– Ahogy játékostársaim, úgy én is nagyon sajnálom, hogy nem sikerült pontot szereznünk – mondta a Hévíz SK centere, a kanizsai Kobra György, aki a futball lélek­tani mozgatójából is eredően, azaz kezdőként kapott helyet a zöld-fehérek gárdájában. – Sajnos a korai kapott gól miatt rosszul kezdtünk, de úgy érzem, fel tudtunk állni. Később nekünk is voltak lehetőségeink, talán az utolsó jó passzok hiányoztak. Belülről úgy tűnt, hogy nem játszottunk alárendelt szerepet, a szerencse hiányzott, de sokat dolgozunk, és előbb-utóbb ez biztosan ki fog jönni a teljesítményünkben.

Amikor éppen azt feszegettük volna, hogy felnőtt szinten ez volt-e az első bajnokija a Bányász-pályán, rögtön replikázott is a húszéves játékos.

– Korábban már játszot­tam felnőtt meccset az Olaj­bányász-­stadionban – mond­ta –, méghozzá a megyei bajnokságban a Szepetnek színeiben a Kanizsa ellen. Nem tagadom, örülök, hogy pályára léphettem, mivel nagyon vártam ezt a találkozót. Azt viszont sajnálom, hogy nem lett még emlékezetesebb a csapatom és a magam számára sem ez a fellépés.