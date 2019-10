Bombameglepetés: az OSE legyőzte a ZTE KK-t!

Szombaton délután hazai pályán is bemutatkozott az új idényben a Zalakerámia-ZTE KK NB I A-csoportos férfi kosárlabda csapata, amely az újonc Oroszlányt fogadta. Bár két játékosát sérülés miatt nélkülözni kényszerült az egerszegi csapat, de így is hatalmasat bukott otthonában, ugyanis bombameglepetésre győzött az Oroszlány.

Zalakerámia-ZTE KK – OSE-Lions 84-91 (21-21, 24-25, 23-23, 16-22)

Zalaegerszeg, 1300 néző. Jv.: Győrffy, Farkas, Kovács.

ZTE KK: Simon K. 2, Johnson 19/3, Williams 16, Szabó Zs. 16, Agafonov 16. Csere: Doktor 9/6, Gulyás, Bagó 4. Vezetőedző: Bencze Tamás.

OSE: Illés 6/6, dr. Mohácsi 14/6, Abell 14/3, Garamvölgyi 7/3, Bozovic 18/3. Csere: Washington 8/6, Anda 3, Rizvic 17/3, Zsiros 3, Demeter 1, Nshimba.. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Kipontozódott:

Két, idegenben megvívott találkozó után kezdte meg szereplését hazai pályán is a Zalakerámia-ZTE KK együttese. Az egerszegiek egy győzelemmel és egy vereséggel nyitották a 2019-202. évi NB I A-csoportos bajnokságot, míg az újonc oroszlányiak két vereséggel. Az OSE csapatkapitánya ma már az a dr. Mohácsi Máté, aki tavaly nyárig négy éven át volt a ZTE KK játékosa (és csapatkapitánya is), nem kellett csodálkozni rajta, hogy nagy tapsot kapott az egerszegi közönségtől.

A ZTE KK együtteséből viszont hiányzott a bemutatásnál Emmanuel Ubilla és Zarko Djuric. Ubilla már szerdán, a Falco KC ellen sem tudott játszani vádlisérülése miatt, Djuric-nak pedig a sarka sérült meg, így nem tudta vállalni ő sem a játékot. AZ egerszegieknél Simon Kristóf kezdett és ő irányított, de nehezen kezdődött a ZTE KK számára meccs. Az OSE semmiféle megilletődöttséget nem mutatott, de miért is tette volna? Újoncként is rendelkezik tapasztalt kosarasokkal és légiósokkal, s inkább a zalaiakon érződött egyfajta bizonytalanság. Vezetett az OSE (6-12), nem találta a ritmust a ZTE KK. Az addigi percek nagyjából így festettek. Nem ment a játék, nem mentek a dobások zalai oldalon, amit pedig lehetett, azokat a lehetőségeket kihasználta az Oroszlány. Az ZTE-ben Johnson kezdett „éledezni”, az ő hármasával először vezetett a házigazda (19-18), de a folytatásban sem tudott elszakadni ellenfelétől. Az egerszegiek erőlködtek, felszabadult játékról nem beszélhettünk,. Nem úgy a másik oldalon, és Garamvölgyinek még a palánkról is bepattant a hármas, pedig érezhetően nem így akarta (24-28). Az egerszegiek mintha nem tudták volna, hogy mit akarnak játszani, amit a két hiányzóra nem lehetett fogni, ugyanakkor az Oroszlány vezetett jó és pontos támadásokat és tartotta előnyét (26-33). Doktor öt pontja jött jól a házigazdának (35-36), s amikor Bagó kosaraival a vezetés is megvolt, akkor szépen egyedül hagyták a zalaiak Washingtont, ő pedig köszönte, hármassal válaszolt (37-39). A félidő végéig is maradt ez a szoros állás és az egypontos oroszlányi előny (45-46).

Jobban kezdte a második húsz percet is az OSE és ellépett (47-55). Ez bizony meglepetés volt és az is, ahogy a ZTE KK játszott. Nem volt benne lendület és határozottság, annak ellenére sem, hogy a vendégek érezhetően jól felkészültek erre a találkozóra, hiszen hatékonyan védekeztek. Az egerszegiek Agafonov kosaraival megkezdték a felzárkózást, az ukrán center egyenlített (60-60), de Mohácsi egy hármassal állította meg a hazai lendületet és egypontos előnnyel várhatta az utolsó felvonást (68-69). Érett a meglepetés, hiszen ha nem is könnyű meccsre készültek az egerszegiek, de arra semmiképpen, hogy nekik kelljen a mérkőzésen az eredmény után futniuk. Williams két zsákolásával újra előnybe került a ZTE KK (72-71), de nem sokáig. Ez így már ki-ki meccs lett, a hajrá kezdetekor Washington triplájával 74-78-ra módosult az állás. A kék-fehérek talán csak abban bízhattak, hogy Johnson, Williams, vagy valaki más majd villan, miközben a másik oldalon Bozovic-ot nem tudták tartani a palánk alatt. Aki villant, az dr. Mohácsi volt, és 83-74-re vezetett az OSE! Három perce maradt a zalaiaknak, hogy fordítsanak. Az utolsó perc kezdetén Agafonov kosarával 82-85-re közelebb jött a ZTE KK, de a fordulat elmaradt. A végén is jobb volt az Oroszlány, amely bombameglepetésre győzött Egerszegen!