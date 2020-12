Boér Gábor reméli, hogy a ZTE FC-t a dac is fűti a Mezőkövesd ellen

Szombaton (14.45) hazai pályán – továbbra is zárt kapuk mellett – lép pályára a ZTE FC NB I.-es labdarúgócsapata. Boér Gábor vezetőedző egyértelműen fogalmazott a Mezőkövesd elleni találkozó előtt. A szakvezető szerint el kell viselni a nyomást, és ez lesz az a találkozó, amelyet csapatának meg kell nyernie.

A ZTE FC a legutóbbi hat mérkőzéséből ötöt elveszített, a forduló előtt 11 pontjával a 8. helyen állt, azonban a hátsó régióban rendkívül szoros a mezőny, hiszen a sereghajtó Bp. Honvédnak is 9 pontja van. A Fehérvár FC elleni vereség után Boér Gábor azt nyilatkozta, a szezon egyik legfontosabb mérkőzése vár csapatára a Mezőkövesd ellen. Pénteken megkérdeztük a szakvezetőt, hogy továbbra is annak tartja-e a szombati mérkőzést.

– Azért nyilatkoztam ezt, és tartom most is, mert magunkat hoztuk ebbe a nehéz helyzetbe – állapította meg Boér Gábor. – Függetlenül attól, hogy voltak csalódást keltő eredmények, ha megnézzük a tabellát, és ismerjük, hogy miként állt össze a csapat a nyáron, reális a helyezésünk. Kicsit azt hiányolom, hogy nincs olyan egység, amit szeretnénk. Ezzel nem a csapatra, valamint a klubra gondolok.

Boér Gábor ezzel magas labdát adott, így a kérdés kihagyhatatlan volt, hogy kikre, mire gondol. Megkérdeztük…

– Érik a csapatot negatív dolgok, sajnos sokan már temetnek bennünket – válaszolta. – A tyúkokat sem napközben, hanem este számolják meg…, a bajnokságot is a végén kell értékelni. Viszont nagyon remélem, hogy a negatív hangok dacot fognak szülni a csapatnál, hiszen becsületesen készülünk, dolgozunk, ám sokszor a minőséget nehéz kompenzálni. Reális a tabellán elfoglalt helyezésünk, most az a feladat, hogy a pihenőig annyi pontot szerezzünk, amennyivel továbbra is életben tartjuk céljaink elérését.

Boér Gábor azt is elmondta, talán más lenne a megítélés, ha az elején ment volna nehezebben, és most kezdene a csapat jobban teljesíteni, és mondjuk ugyanennyi pontjuk lenne. A Mezőkövesd elleni találkozóról szólva nincs kérdés a szakvezetőben, tisztában van azzal, hogy az immár Pintér Attila által irányított borsodiaknak erős keretük van, de mint mondta, ezúttal saját magukkal akarnak foglalkozni.

– Ezúttal mindegy, ki érkezik hozzánk, olyan mentális erőt kell felvonultatnunk, amellyel eredményesek tudunk lenni – szögezte le Boér Gábor. – A Mezőkövesdnél edzőváltás történt, ez minden csapatnál pozitív változást szokott hozni, de nekünk most nyerni kell. Az ellenfélnek jelenleg is megvannak azok az erősségei, amelyekkel tavaly nagyon jól szerepelt. Az kell, hogy megtaláljuk azt a tizenegyet, amelyik szívét, lelkét adja a sikerért, és sikerre éhes. Ez az a helyzet, hogy el kell viselni a nyomást.

A ZTE FC csapatából a múlt szombaton második sárga lappal kiállított Szalai Dániel hiányzik, hiszen ő egymeccses eltiltást kapott, mindenki más készen áll. A szintén 11 pontos Mezőkövesdben pedig két olyan labdarúgó is szerepel, akik az elmúlt szezonban a ZTE FC-t segítették. Matija Katanec kölcsönadása után visszatért Mezőkövesdre, Barczi Dávid pedig, miután a nyáron távozott a ZTE-től, nemrég szabadon igazolható játékosként szerződött a kövesdiekhez.