Boér Gábor lett a ZTE FC vezetőedzője – Frissítve!

Vasárnap kiderült, hogy ki irányítja a jövőben a ZTE FC NB Ié-es labdarúgó csapatának munkáját, ugyanis a ZTE FC honlapján jelentette be, hogy az együttes új szakvezetője Boért Gábor lesz. Az új vezetőedző megbízatása egy plusz egy évre szól, aki elmondta: a klubbal közösen az a cél, hogy ütőképes csapat legyen Zalaegerszegen.

Az elmúlt héten, amikor nyilvánvaló lett, hogy Márton Gábor, a csapatot az élvonalban tartó vezetőedző a Fehérvár FC szakvezetője lesz, úgy tűnt, hogy gyorsan bejelenthetik a ZTE FC új vezetőedzőjének személyét, amire végül a hét utolsó napján került sor. A 38 éves Boér Gábor a Békéscsaba együttesénél lett először vezetőedző a hazai profi osztályokban, mellyel 2018-ban bronzérmet szerzett az NB II-ben, de 2019. tavaszán felbontották a szerződését. A legutóbbi szezont a Győri ETO FC-nél kezdte, de az ősz vége előtt szerződést bontottak a felek. Boér Gábor néhány hete az NB II-es Kazincbarcika együttesével állapodott meg, azonban a szakvezető elmondta: megköszöni a Kazincbarcika elnökének, Sztupák István nagyvonalú hozzáállását, hogy élő szerződése ellenére lehetővé tette, hogy a ZTE FC vezetőedzője legyen.

Az új vezetőedzőt először arról kérdeztünk: ez lesz számára a nagy lehetőség, lévén, hogy először ülhet élvonalbeli együttes kispadján?

– Ez a következő lehetőség, s mindenben megvannak lehetőségek – válaszolta Boér Gábor. – Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Végh Gábor tulajdonos és Sallói István sportigazgató rám gondolt és bízom abban, hogy az a munka, amit majd beleteszünk, ki is jön.

– A ZTE FC remekül szerepelt tavasszal, újoncként a hetedik helyen végzett. Magas lesz a mérce?

– Igen, az lesz. Márton Gáborék nagyon jó munkát végeztek, óriási kihívás most ez, de olyan csapathoz kerültünk, ahol közben mi is fejlődhetünk. Ennek a kihívásnak meg kell felelni.

– Közben a csapat nagyrészt kicserélődik. Ez mennyiben okoz nehézséget majd?

– Az volna a kényelmes, ha az ember egy kész csapathoz kerülne. Ismerve a ZTE-t, annak tulajdonosát és sportigazgatóját, szerintem ismét ütőképes együttest alakíthatunk ki. Én biztos vagyok abban, hogy jó játékosok alkotják majd a keretünket. Ha egy nagy név is idekerülne, annak persze én is örülnék, de egy edzőnek mindig azzal a kerettel kell dolgoznia, amely a rendelkezésére áll.

Sallói István, a klub honlapján úgy fogalmazott: szeretek fiatal, ambiciózus edzőknek lehetőséget adni, mert a kezdeti lendületük jó hatással lehet a játékosokra és az egész klubra. Szeret fiatalokkal is dolgozni, de eredmény orientált, „így vele építjük fel közösen az új csapatunkat.”

Boér Gábor munkáját Makra Zsolt pályaedző, Vlaszák Géza kapusedző, Zombori Regő erőnléti edző és Dürgő Péter videóelemző segíti majd.

A hét végén az is eldőlt, hogy Bobál Gergely biztosan nem marad a ZTE FC játékosa, aki közösségi oldalán köszönt el a ZTE FC szurkolóitól és Radó András, az idei gólkirály is hasonló nyilatkozatot tett. A ZTE FC egy új igazolást jelentett be, méghozzá a 25 éves kapus Gyurján Márton szerződtetését.