Boér Gábor és a ZTE FC szombaton a Fehérvár FC ellen mutatkozik be

Boér Gábor nem számít könnyű kezdetre, de ezt már akkor is sejtették, amikor nekiláttak a felkészülésnek. A ZTE FC labdarúgócsapatának vezetőedzője a szombati nyitány előtt összegezte az elmúlt heteket, és persze az NB I rajtja előtt a csapat esélyeiről és még az előttük álló feladatokról is nyilatkozott. A ZTE FC együttese az NB I OTP Bank Liga 2020–2021. évi sorozatának 1. fordulójában szombaton 18.35 órától a tavalyi ezüstérmes Mol Fehérvár FC-t fogadja.

Boér Gábortól természetesen illett volna megkérdezni, hogy izgul-e, hiszen 37 évesen, az élvonalbeli mezőny legfiatalabb vezetőedzőjeként élete első NB I-es mérkőzése előtt áll. Azonban nyilvánvaló, hogy tudja és tudta is, mire vállalkozott, amikor aláírta szerződését a ZTE FC-hez. Korábban amúgy is elmondta: ez egy hatalmas kihívás számára, és nem akarta kihagyni.

A ZTE FC nem egészen négy hete kezdte meg a közös munkát, s elsőként azt kérdeztük Boér Gábortól: ott tartanak-e, ahol eltervezték.

– Ennél több dolgot lehet tervezni egy felkészülésben, de az adott helyzetben rákényszerültünk egy rövidített ciklusra – válaszolta a ZTE FC szakvezetője. – Nehezíti a dolgot, hogy szűkös a keret, amely későn állt össze, s amely még mindig képlékeny, vagyis nem végleges. Butaság lenne kijelenteni, hogy a terveknek megfelelően alakult a felkészülés, viszont a jelen helyzetben ebből kell kihozni a maximumot.

– Az érthető, hogy rövid volt az idő, de mi az, amiben ténylegesen van lemaradásuk?

– A keret összetétele abból a szempontból sem ideális még, hogy sok helyről érkeztek játékosok, és különböző fizikai állapotban. Ebben a helyzetben nehéz volt négy hét alatt teljesen összehangolni a közös munkát, ráadásul volt egy rossz kéthetes perió­dus, amikor több sérültünk is lett. Betudható ez annak is, hogy eltérő állapotban érkeztek a játékosok, de akadtak kontaktsérülések, amelyeket nem lehet elkerülni. Jelenleg a létszám tekintetében rendben vagyunk, de minőségben elmaradunk a kitűzött céltól. Szeptember közepéig tart az átigazolási határidő, és az első három forduló után jön a vá­logatott mérkőzések miatti szünet. Ebben sok dolgunk lesz még, és biztos vagyok benne, hogy még változik a keretünk is.

– Említette a sérülteket. Ki az, vagy kik azok, akikre nem számíthat a rajton?

– Tajti és Zivko nem játszhat, Lesjak, Szépe, Demjén, Babati és Gyurján felépültek. Őket elővigyázatosságból pihentettük is, hogy a rajtra készen álljanak.

– Nagy volt a mozgás a keretben, ami önmagával hozza azt is, hogy változik a csapat korábban megszokott játéka, stílusa?

– A keret összetétele mindig meghatározza az alapfilozófiát, így a miénket is. Talán a válogatott szünetre kapunk reális képet, arra mutatkozik meg, hogy melyik az az út, amin haladnunk kell. Jelenleg egy célunk van: az első három mérkőzésből kihozni a maximumot. Nem a játékstíluson lesz a hangsúly, hanem a célt előtérbe helyezve olyan futballt kell mutatnunk, amelyből a legtöbb kijön.

– Ez most pesszimista vagy inkább realista megközelítés…?

– Nézze, nem vagyunk még készen, így reálisan kell néznünk a helyzetet. Nem feltett kézzel lépünk pályára, de miután ennyire nagy volt a játékosmozgás, és az idő is rövid, hogy összeérjünk, ezáltal még mi sem tudjuk pontosan, mire vagyunk képesek. A csapat célja a bajnokság végére elsősorban a bent maradás kiharcolása, de ezen belül, ha úgy adódik, lehetnek magasabb céljaink.

– Szombaton az a Fehérvár érkezik, amelynek kispadján az előző edző, Márton Gábor ül. A sok változás miatt ő sem ismerheti a jelenlegi ZTE-t úgy, mint a tenyerét, de önöknek mennyire sikerült feltérképezni a fehérváriakat, ahol szintén voltak változások?

– Márton Gábor futballfilozófiáját ismerve biztos, hogy egy modern futballt játszó, komoly minőséget képviselő Fehérvár FC látogat ide. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a minőségbeli különbségeket kilencven percre lehet kompenzálni egyéb, mentális tényezőkkel. A belső motiváció és a nyertes típusú labdarúgók megléte sokat számít. A külső motivációt a stábnak, továbbá a közönségnek kell biztosítania. Bízom benne, hogy szombaton ezek a tényezők a helyükön lesznek, és akkor egy harcias, egymásért küzdő ZTE-t láthatnak, ami igaz az egész bajnokságra is. A csapatkohézió azon a szinten van, ahol most lennie kell, de cél, hogy ez is folyamatosan formálódjon, fejlődjön.

– Említette a közönséget, amely az elmúlt szezonban, annak is különösen a végén nagyon együtt volt a csapattal. Ebből a szempontból mit vár a szezon során?

– Az eddigi egy hónap után olyan várost ismertem meg, ahol rajonganak a futballért. Én csak annyit kérek a szurkolóktól, hogy mindig álljanak a csapat mellett, és ugyanezt a szeretetet árasszák feléjük egy-egy sikertelenebb periódusban is. A saját szemszö­gemből nézve pontosan tudom, hogy egy edző megítélése csakis az eredményességen múlik. Éppen ezért győzelmeket kell szállítani, hogy elfogadtassuk magunkat.

A két csapat várható összeállítása.

ZTE FC: Demjén – Tanasin, Szépe, Bobál D., Gergényi – Sankovic, Lesjak, Bedi – Vass, Babati, Könyves.

Fehérvár FC: Kovácsik – Fiola, Rus, Stopira, Hangya – Pátkai, Houri – Nego, Kovács I., Petrjak – Zivzivadze.

BOLLA VISSZATÉR

Nemcsak Márton Gábor vezetőedző, hanem Bolla Bendegúz, a Fehérvár FC játékosa is viszszatér Egerszegre. A hosszabb időt Bolla töltötte el (kölcsönben) Egerszegen, hiszen részese volt a tavalyi feljutásnak, majd az első NB I-es szezonnak is. – Nem kérdés, hogy győzni szeretnénk szombat este az első bajnoki meccsünkön. Személy szerint nagyon várom már a ZTE elleni találkozót, hiszen nem titok, sok szép emlék fűz engem a csapathoz, a városhoz és a stadionhoz is. Van bennem némi drukk, de amennyiben megkapom a lehetőséget, amint pályára lépek, mindez elmúlik, és akkor már csak a meccsre fogok koncentrálni. Sokat változott a ZTE kerete az elmúlt hetekben, de azért vannak még ott barátaim, akikkel a meccs után biztos fogok beszélgetni – nyilatkozta Bolla Bendegúz a fehérváriak honlapjának.