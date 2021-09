Böde óhaja teljesült: nyert a Paks Egerszegen!

A labdarúgó NB I. 7. fordulójának nyitómeccsét pénteken este Zalaegerszegen rendezték, ahol a ZTE FC a Paks csapatával találkozott. Olyan történt, ami eddig még soha: első bajnoki győzelmét szerezte meg a Paks a ZTE otthonában, ráadásul öt gólt lőve.

ZTE FC–Paksi FC 2-5 (0-2)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 1214 néző. Jv.: Káprály (Becséri, Aradi).

ZTE FC: Demjén – Huszti A. (Nimaga, 69.), Serafimov, Bobál D. (Lesjak, 32.), Gergényi (Halilovic, 46.) – Sankovic, Bedi – Babati (Meshack, 46.), Spoljaric, Skribek – Koszta (Borukov, 60.). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Paks: Nagy G. – Kinyik, Szélpál (Lorentz, 90.), Tamás O. (Szabó B., 67.) – Lenzsér, Papp (Widecker, 80.), Bognár (Nagy R., 90.), Balogh, Medgyes – Sajbán, Ádám M. (Böde, 67.)Vezetőedző: Bognár György.

Gólszerzők: Spoljaric (51.), Borukov (94. – 11-esből), illetve Ádám M. (15.), Serafimov (38. – öngól), Kinyik (54.), Balogh (58.), Szabó B. (84.).

Sárga lap: Gergényi (36.), Babati 45+2.), Borukov (78.), illetve Papp (70.).

A ZTE FC legutóbbi hazai találkozóját szintén pénteken este rendezték, amikor éppen egy hónapja a Honvéd volt az ellenfél. Az az este egerszegi szempontból nem igazán sikerült, hiszen a kék-fehérek 3-1-re kikaptak. Azóta csak egy bajnoki fordulót rendeztek, melyben a ZTE Újpesten 2-2-es döntetlent ért el.

Pénteken este nem volt kérdés, hogy az egerszegiek hazai környezetben mindenáron meg akarják szerezni a három pontot. Az ellenfél viszont az a Paks volt, amely bárhol, bárkit képes meglepni. Nem volt a vendégek kezdőcsapatában Böde Dániel, és Szabó János sem, viszont kezdett az a Medgyes Sinan, aki legutóbb játszott először a kezdőben. Hazai oldalon Zoran Lesjak és Zimonyi Dávid is kispados volt azok közül, akit talán a kezdőbe vártak.

A találkozó előtt Bedi Bencét köszöntötték, aki 200. bajnoki találkozóján lépett pályára a ZTE FC színeiben. A lelátón ott ült Marco Rossi szövetségi kapitány is és ő is megállapíthatta, hogy a hazaiak lendületesebben kezdtek. És veszélyesebben is és csak amiatt nem vezetett a házigazda a 8. percben, mert lesállás előzte meg Skribek találatát. Amúgy egy szép támadás volt. És az az akció is, amivel a Paks került előnybe. A 15. percben Balogh remekül indította Ádámot, aki Gergényi mellett ellépett és ballal a kifutó Demjén mellett 10 méterről a kapuba helyezett, 0-1. Erre számítani lehetett, hogy a Paks pillanatok alatt képes helyzetet teremteni, amire jó példa volt az akciójuk is. A ZTE próbált kezdeményezni, de a támadó harmadban nem sokra ment a paksiakkal, Sőt, igazából nem sok ötlete volt, egy alkalommal Skribek például széttárta a kezét, hiszen a jobb oldal teljesen üresen maradt. Mármint, nem érkezett társ, akit megjátszhatott volna. A 32. percben kényszerű csere történt hazai oldalon, hiszen Bobál Dávid egy összecsapás után a kezéhez kapott és egyből látszott, hogy nem tudja folytatni. Zoran Lesjak érkezett a helyére, a játék nem sokat változott, de az eredmény igen. A 38. percben paksi szöglet után Bognár tekert a hosszú oldalra, ahonnan Szélpál fejelte a kapu elő a labdát, ahol a menteni igyekvő Serafimov két két lépésről a saját kapujába pöckölte a labdát, öngól, 0-2. Öngól ide, vagy oda, ha nem is birtokolta annyit a labdát a tolnai csapat, de veszélyesebben és kreatívabban futballozott. De persze olyan nagy játék nem volt, csak éppen annyi, hogy vezessen a a Paks.

A második félidőre Waltner Róbert kettőt cserélt. „Megmenthető” volt még ez a találkozó, de ehhez elég nagy fordulatnak kellett volna bekövetkeznie. Például egy gyors góllal, ami jött jött is. Az 51. percben Huszti végzett el bedobást, ami után a labda a kapu előterébe jutott, ahol Spoljaric félig a kapunak háttal állva a kapunak, hét méterről a kapuba kanalazta, 1-2. Ám gyorsan lelohasztotta a zalai reményeket a Paks. AZ 54. percben az előrehúzódó Szélpál tört be a 16-oson belülre, az ötösről keresztbe passzolt és kissé balról, Kinyik jobbal 10 méterről tekert a kapu bal oldalába, 1-3. Aztán jött a negyedik találat is… Az 58. percben Bognár középről játszotta meg a védők közé belépő Baloghot, aki 10 méterről helyezett Demjén mellett a kapuba, 1-4. A ZTE csapatánál a sokat emlegetett védekezést nem igazán sikerült stabilizálni, hiszen négyet kapni, nem egészen hatvan perc alatt, nem éppen erre vall. Éppenséggel elöl sem ment, hiszen Meschack helyzetbe kerülve nem mert lőni… A ZTE FC innen már képtelen volt javítani a helyzetén, Szabó Balázs pedig a 84. percben végleg megadta találatával a kegyelemdöfést, 1-5. A végén, a 94. percben ugyan büntetőből Borukov szépített, de ez már nem számított. Bognár György pedig, a vendégek mestere mindenkit becserélhetett, akit szeretett volna. Például azt a Böde Dánielt is, aki előzetesen azt nyilatkozta: jó lenne már egyszer bajnoki mérkőzésen is nyernie Egerszegen a Paksnak. Ami a két csapat 2006 óta íródó történetében eddig még soha nem fordult elő.

Most igen. Alapos verést mért a Paks a ZTE csapatára.