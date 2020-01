Bocföldén már megkezdték a felkészülést a tavaszra

A megyei labdarúgó III. osztályban a Középcsoport élén a Bocfölde áll a fél szezon után, mindössze egyetlen pont előnnyel a Pacsa előtt.

A 2018/2019-es szezonban aranyérmet szerző bocföldeiek a Zalatárnok csapata ellen egy 1-1-es döntetlennel kezdték a szezont, de a következő hat mérkőzésükön nem vesztettek pontot. Az együttes az első vereségét a 11. fordulóban – az első két játéknapot még korábban az ősz végére halasztották – szenvedte el: a Pacsa elleni idegenbeli rangadón hagyta el vesztesen a pályát a Bocfölde. A csapat 45 rúgott és 9 kapott góllal, +46-os gólkülönbséggel áll az őszt követően az első helyen.

– A tavalyi bajnokság megnyerése után úgy gondoltam, hogy az idei szezonra könnyebben tudunk igazolni minőségi játékosokat – tekintett vissza a szezonkezdetre az együttes edzője, Vizsy Pál. – Sajnos ez nem így történt, sőt a sérülések és munkahelyi elfoglaltságok miatt bizonyos meccseken nehéz helyzetbe kerültünk. Többet kellett a védelemre koncentrálni, így a támadójátékunk háttérbe szorult. Az első hely megtartása nemcsak rajtunk, hanem az ellenfeleink egymással vívott mérkőzésein is múlt. Megköszönöm a fiúk teljesítményét, hisz a problémák ellenére is kiválóan helytálltak. Most azon dolgozunk, hogy olyan játékosokat tudjunk igazolni, akik hozzá tudnak tenni a csapat teljesítményéhez, és a tavalyihoz hasonlóan együtt ünnepelhessünk az esetleges feljutás reményében. A felkészülést megkezdtük, ezek egyelőre teremben egymás elleni játékok lesznek, plusz erőnléti edzéseket tervezünk. Végül minden csapatnak, támogatóinknak és szurkolóinknak sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok.

A csapat házi góllövőlistája

13 gólos: Vizsy Dominik.

7: Szujker Ákos.

5: Offner Márton.

4: Illés Gábor, Vizsy Máté.

2: Fábián Attila, Molnár Richárd.

1: Kiss Zsolt, Ruzsics Patrik, Tóth Konrád Attila.ZH