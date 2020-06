Bobál Gergely: olyan fontos meccs jön, mint decemberben

Bobál Gergely a két csapat legutóbbi találkozóján gólt szerzett, és nem is akármilyet: a ZTE FC ugyanis decemberben avval a Bobál-találattal távozhatott győztesen a Puskás Akadémia otthonából. Vasárnap a két fél Egerszegen csap össze, és szép emlékekkel várja a találkozót a ZTE FC csatára, aki a múlt pénteki győzelemből is építkezne csapatával.

Hosszú idő után elkerült a ZTE FC a labdarúgó NB I. kieső helyéről. A Kaposváron aratott 6-0-s sikerrel az egerszegiek egy fontos csatát megnyertek, ám a céljukat még nem érték el. Bobál Gergely a Puskás FC ellen győztes gólt szerzett még decemberben, ami akkor nagyon sokat jelentett együttesének is.

– Nagyon szép emlék az a decemberi mérkőzés, főleg úgy, hogy nagyon kellett nekünk az a győzelem, hogy ne szakadjunk le – idézte fel az akkori helyzetet Bobál Gergely, amikor közösen idéztük fel a decemberi összecsapást. – Jól jött nekünk a huszadik percben a kiállítás is, de összességében magabiztosan nyertünk még úgy is, hogy 1-0 lett az eredmény, mert jól játszottunk. Rossz szériából jöttünk ki, most ugyan egy sikeres meccs van mögöttünk, jó széria is, de volt ugyebár a két hónapos szünet. Vasárnap összességében hasonlóan fontos találkozó vár ránk, mint akkor, decemberben.

Bobál Gergely azt is elmondta, hogy a kaposvári egy fontos állomás volt a csapat életében, hiszen egy hosszú kihagyás után kellett pályára lépni. Szerinte a lehető legjobbkor „kapták el” a ritmust, és azt is megjegyezte, hogy a Puskás FC ellen még nehezebb dolguk ígérkezik. Viszont itthon játszhatnak, nézők előtt, ami szintén feldobhatja a társaságot. Ám így érzi ezt a házi góllövő listán hét találattal a 12 gólos Radó András (aki az NB I.-es rangsort is vezeti) mögött második helyen álló támadó is?

– Hogyne, hiszen itthon játszhatunk, és egy nagyon szép győzelem áll a hátunk mögött – válaszolta Bobál Gergely, aki nem az a fajta riportalany, akiből úgy kell kihúzni a szavakat… – Szép volt, jó volt ez a nagy győzelem, de le kellett zárni. Most két-három nagyon fontos mérkőzésünk jön, fontos lesz, hogy a megszerzett előnyünket tartsuk a riválisokkal szemben. Sőt, jó lenne kiharcolni három-négy pont előnyt, hogy ne az utolsó fordulókra maradjon a döntés a bent maradás szempontjából.

Ám, lesz-e Bobál Gergely-gól, ha már a beszélgetést abból indítottuk?

– Ha ezzel kell nyerni, akkor lesz – „vette a lapot” a csatár, aki így folytatta: – Pénteken nem sikerült betalálnom, kaptam is a zrikát a többiektől. Mit mondhattam volna erre, csak azt: amikor majd szoros lesz, jön a Bobál-gól… Vasárnap nagyon kellene megint egy győzelem, ráadásul elkerültünk a kieső helyről, s jobb így készülődni az újabb találkozóra. Nagyon fontos, hogy nézők is lehetnek a lelátón, ez is jobb, mint síri csendben futballozni.

A vasárnapi (kezdés: 18.55), Puskás FC elleni mérkőzésre fogynak a jegyek. A megvásárolható belépők fele egy nap alatt elfogyott, s továbbra is online, valamint a Kvártélyház jegyirodában kaphatók még a belépők.