Bobál Gergely: Megdolgoztam ezért a lehetőségért

Bobál Gergely aláírta szerződését a Nacionalhoz: a csatár hosszú utat tett meg a Puskás–Suzuki-kupás remekléstől, a kispesti mellőzésen át az élvonal újoncáig.

Amikor több mint nyolc éve, 2012 áprilisában négy gólt ért el (7–0) a Puskás–Suzuki-kupán a PFLA ellen, a drukkerek felhúzott szemöldökkel néztek egymásra, gondolván, a szebbnél szebb gólokat szerző Bobál Gergely előtt bizony szép jövő áll – írja a Nemzeti Sport.

A csatár néhány nappal később, májusban, tizenhat évesen bemutatkozott az NB I-ben a Kaposvár elleni (0–0) bajnokin, Supka Attila vetette be csereként. Meghatározó szerepet azonban nem tudott betölteni a kispesti együttesben, a következő években leginkább az NB III-ban szereplő Bp. Honvéd-MFA-ban kapott lehetőséget, 2015-ben pedig a Gyirmóthoz került kölcsönbe. Mivel eredményesen szerepelt a tavasszal (hat gólt szerzett) és volt iránta kereslet, légiósnak állt: a Wolfsburg II-ben futballozott, a német negyedik ligában bizonyított is, hiszen huszonkilenc mérkőzésen tíz gól szerepelt a neve mellett.

Németországból hazatérve a Honvéd nem tartott igényt rá, s Zalaegerszegre adta kölcsön a 2016–2017-es idényre: az NB II-ben tizennégy gólt szerzett. A kispestiek visszahívták, de ősszel újra csak az NB III-as csapatban kapott esélyt. Tavasszal Csákvárra került, a második ligában el is jutott tíz gólig.

A nagy áttörés azonban az előző idényben történt meg: tavaly januárban került ismét a ZTE-hez: tavasszal kilenc gólt szerzett, fel is jutott a csapat az élvonalba. Az előző idényben Bobál Gergely bizonyította, hogy az NB I-ben is helytáll, ezt igazolja a tíz szerzett gólja. A szerződése lejárt, így szabadon szerződtethetőként maga dönthetett arról, merre tovább. Bár több ajánlat közül választhatott (magyar, ukrán, osztrák), végül Portugáliába szerződött, az élvonalba frissen feljutó Nacionalt választotta.

„Már hétfőn kiutaztam Portugáliába, ahová negatív koronavírusteszttel léptem be, hiszen enélkül karanténba kellett volna vonulnom – mondta a Nemzeti Sportnak Bobál Gergely, aki immár a Nacional csatára. – Madeira igencsak zárt közösség, egy kis sziget, így érthető a fokozott elővigyázatosság. Az orvosi vizsgálaton is mindent rendben találtak, így szerdán aláírhattam négy évre szóló szerződésemet. Még csütörtökön is különböző teszteket kell elvégeznem, dinamikus nyújtás, futás, testzsírszázalék-mérés szerepelt a programban. Még jó néhány feladat áll előttem, hiszen bankszámlát kell nyitnom, apartmant találni, autót bérelni, de többek között ezért is utaztam ki hamarabb Portugáliába. Szerencsére a klub mindenben segít, s már most megállapíthatom, hogy csodaszép helyre kerültem. Kicsit a görög Mikonosz szigetére hasonlít Madeira hangulata, kis túlzással mindenhonnan az Atlanti-óceán látványa tárul elénk. Már beszéltem a sportigazgatóval, az elnökkel, az ügyvezető igazgatóval és persze Luís Freire vezetőedzővel is, aki kiemelte, nagyon várta az érkezésemet, hiszen legfőképp ő szorgalmazta a szerződtetésemet. Óriási esélyt kaptam, úgy érzem, megdolgoztam ezért a lehetőségért, már csak bizonyítanom kell, hogy megállom a helyem az újonccsapatban. Az utóbbi években rengeteget fejlődtem, de még bőven van hová: a Nacionalban megtehetem a következő lépést. Azért az ember nem mindennap készülhet a Porto, a Sporting vagy a Benfica ellen… Felhívhatom magamra a figyelmet, rendkívül motiváltan várom a folytatást.”

A csapat augusztus 3-án kezdi a felkészülést, a bajnokság pedig szeptember 20-án rajtol. Bobálnak meg kell küzdenie a helyéért, hiszen eredményes csatároknak nincs híján a Nacional: az előző idényben a kolumbiai Brayan Riascos tizenegy, a hondurasi Bryan Róchez hét, a portugál Joao Camacho hat gólig jutott.

„Jó, ha nagy a verseny a csapatba kerülésért, motiváljuk egymást. Lehet, hogy edzőtáborba is vonulunk, biztosan megtalálom majd a közös hangot a csapattársakkal. A napokban még egyedül készülök, már két és fél hete kaptam egyéni edzéstervet, aszerint dolgozom. Azért idekint sincs minden rendben, hiszen már az utcán is kötelező a maszk viselése, mert egyre csak terjed a vírus. De legalább az idő és a táj fantasztikus, a hűs szél pedig folyamatosan fúj – panaszra valóban nem lehet okom. Úgyhogy már csak valóban az a fontos, hogy minél több időt tölthessek a pályán, és persze a gólok se maradjanak el.”