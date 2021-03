Bobál Dávid szerint is sikerrel ér fel az FTC ellen a pontszerzés

A vasárnap esti pontszerzés, ha nem is teljes siker, de mégis annak tekinthető, hiszen a ZTE FC élvonalbeli csapata azt önmagának is bizonyíthatta: semmi sem lehetetlen. Még az sem, hogy megtizedelve eredményes legyen a bajnok és éllovas Ferencváros ellen, hogy képes akár két gólt is szerezni ellene.

1-0, 1-2, 2-2… Az eredmény alakulása a vasárnap esti ZTE–FTC találkozóról sok mindent elárul. Láthatjuk, hogy hazai vezetés után a jobb erőkből álló ferencvárosiak fordítani tudtak, de ismét jött egy fordulat. Azzal a Futács Márkó-tizenegyessel egalizált a ZTE FC, és végül az egyik pontot itthon tartotta. Ami szerintünk is siker, hiszen a betegségek és sérülések, eltiltások miatt megtizedelt egerszegiek jó eredményt értek el. Természetesen Boér Gábor is így gondolta mindezt, de persze a vezetőedző azt megjegyezte a végén: – Sajnos három pontot nem adnak érte… Viszont a lelkünknek jót tett, a bajnokság további szakaszára, a folytatásra kellett egy ilyen bravúr. Kiesett 6-7 játékos, de szívvel nagyon sokat lehet pótolni. Azt gondolom, hogy csapatként is bizonyítottunk most. Valóban egységes volt az együttes, ami a szakmai stáb dicsérete is, hiszen erre a komoly feladatra sikeresen készítette fel a társaságot. A legfontosabb, ami kitűnt, hogy fegyelmezett és taktikus volt a ZTE FC ezen a találkozón, kibírta azt a nyomást is, amit az FTC rá helyezett, főleg a második félidőben. Bobál Dávid a védelem közepén sokat tett azért, hogy ne maradjon üres kézzel csapata. Hiba persze mindig van, de azt is figyelembe kell venni: a másik oldalon olyan játékosok szerepeltek, akik – láttuk az ősszel – a nemzetközi porondon már bizonyítottak. – Kaptunk két gólt, viszont szerintem az is látszott, hogy akarjuk a győzelmet, de legalább pontot akarunk szerezni – mondta el a védő a kérdésünkre. – A csapat erejét mutatja, hogy a ferencvárosi vezetés után is támadtunk és gyorsan sikerült egyenlíteni. Az első félidőben szerintem jól játszottunk, de utána már elfáradtunk. Nagyon cserelehetőségünk sem volt, csupa fiatal ült a kispadon.

Arra vonatkozóan, hogy volt-e bármi különlegessége a felkészülésüknek, érdekes választ adott Bobál Dávid. Azt mondta, összeültek…

– Tényleg megbeszéltük a dolgokat – mondta. – Arra jutottunk, ha kell, akkor „meg kell dögleni” a pályán, ha ki kell védekezni, akkor azt kell tenni, ha tizenöt kilométert kell futni, akkor annyit. Azt gondolom, hogy ez a döntetlen egy fontos lépés volt, de még nagyon sok van hátra a bajnokságból. Ha ugyanilyen egységesek leszünk, akkor nem lesz gond. Én mindenképpen sikernek könyvelem el ezt a pontszerzést. Tizenegy bevethető felnőtt korú játékos maradt a keretben, ez nemhogy egy FTC, de bárki ellen nehézséget jelentett volna. Ebből a mérkőzésből lehet építkezni. Szerdán Kisvárdán vár Magyar Kupa-negyeddöntő a ZTE FC-re, a találkozó időpontját hétfőn két órával korábbra tette az MLSZ, így a negyeddöntő 15 órakor kezdődik. Az, hogy milyen kerettel tud elutazni a csapat, még kérdés, szombaton az MTK otthonában vár rá újabb fontos bajnoki meccs. Sokkal többen nem lesznek, ráadásul Bedi Bencét is le kellett a vasárnapi mérkőzés végén cserélni, aki fájlalta a lábát. Tegnapi számunkban az NB I. tabellájában még nem szerepelt a ZTE FC és az FTC találkozójának és a késő esti, lapzárta után véget ért Budafok–Fehérvár FC mérkőzés (1-2) eredménye sem. Íme tehát a 25. forduló után az állás. Az NB I. állása 1. Ferencváros 25 17 7 1 50 – 16 58 2. Puskás FC 25 14 3 8 36 – 31 45 3. Fehérvár FC 25 11 7 7 50 – 31 40 4. MTK 25 9 8 8 35 – 33 35 5. Mezőkövesd 25 9 8 8 29 – 31 35 6. Paks 25 9 7 9 50 – 47 34 7. Kisvárda 25 9 7 9 23 – 31 34 8. Újpest 25 9 4 12 32 – 51 31 9. Bp. Honvéd 25 7 7 11 37 – 37 28 10. ZTE FC 25 7 5 13 42 – 47 26 11. Budafok 25 7 5 13 30 – 46 26 12. DVTK 25 6 4 15 28 – 41 22 Kapcsolódó cikkünk: A ZTE FC óriásit küzdött és ikszelt a Ferencvárossal!