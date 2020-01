Bízva a bravúrban: a Falco lesz a vendég Zalaegerszegen

A bajnoki esztendő egyik mindenkori slágermeccsét hozza el az új év a férfi kosárlabda NB I A csoportban, hiszen a Zalakerámia-ZTE KK szombaton 16.30 órától a bajnoki címvédő és jelenleg is éllovas, kirobbanó formában lévő Falco-Vulcano Energia KC Szombathely csapatát látja vendégül. Bármennyire is gazdag és sok nagy csatát felidéző a két klub egymás elleni múltja, ezúttal a Falco KC érkezik esélyesként Egerszegre.

A zalai hívek között biztosan van olyan is, aki vitatkozna a megállapítással, viszont jelenleg a magyar mezőny legjobb csapata a Falco KC, amit nemcsak az eddigi eredménysora bizonyít, de a Bajnokok Ligájában történő szereplése is. A párosítás pedig az egyik hazai rangadónak felel meg, így az is igaz, hogy hazai pályán a ZTE KK sem esélytelen.

Az egerszegiek a 10. helyről várják a folytatást, ami éppenséggel nincs összhangban az év eleji várakozásokkal, hiszen az alapszakasz felénél tart a bajnokság. Ugyanakkor szoros a mezőny, de mindenek­előtt javítani kellene a mérlegen, csak nem biztos, hogy most lesz erre lehetőség. Az elúszott kupaszereplésről Bencze Tamás, a ZTE KK vezetőedzője is azt tartja, hogy csalódás, de nem behozhatatlan a hátrány.

– A cél továbbra is a nyolc közé kerülés, s ebben a versenyben mi is benne vagyunk – állapította meg a szakvezető. – Hiányzik egy-két meccs, de ezek behozhatók, fontos lesz a Kaposvár elleni és két hét múlva az oroszlányi találkozó.

Most pedig a Falco KC érkezik, amely remek formában van. Bencze Tamás is osztotta mindezt, hiszen így vélekedik a szombati ellenfélről:

– Jó csapat a szombathelyi, jó edzővel és jó játékosokkal – mondta a szakvezető. – Összeszokott csapat, ugyanazt a stílust képviseli, mint tavaly, most viszont többen vannak. Tíz játékost rotálnak, közülük Benke, Váradi, Filipovity és Perl válogatott kosarasok, a többiek pedig kipróbált légiósok.

A ZTE KK viszont nem adja fel a győzelem lehetőségét, hazai pályán ezt nem is teheti meg. Biztosan rangadó hangulat várja majd a két együttest, de miben bízhat a ZTE KK?

– Nem lehetetlen legyőzni a Falcót, igaz, ebben a szezonban eddig ez csupán a Körmendnek sikerült – folytatta esélylatolgatását Bencze Tamás. – Ugyanakkor nagyon nehéz feladatnak is tűnik meg­valósítani ezt, de szerintem a mi Körmend elleni győzelmünk is mutatja, hogy képesek vagyunk meglepetést is szerezni. Ehhez viszont most a jó csapatjáték mellett két-három extra egyéni teljesítmény is kellene. Az ünnepek alatt is edzésben voltunk, egyedül Djuric hátsérülése okoz gondot, de bízunk a játékában.

A 14. forduló további találkozói. Pénteken játszották: Kecskemét–Paks 99-105. A Kaposvár–DEAC találkozó lapzárta után ért véget. Szombat, 18.00: Szeged–PVSK, OSE Lions–Körmend. 19.00: Sopron KC–Jászberény. Vasárnap, 18.00: Alba Fehérvár–Szolnok.