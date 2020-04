Birkózás: Remekül sikerült válogató

Serdülő fiú szabad- és kötöttfogású, valamint női minősítő birkózóviadalt, egyben id. Tóth István Emlékversenyt rendeztek még március elején Nagykanizsán.

A Zsigmondy-csarnokban a három említett szakágban az év második korosztályos válogatója zajlott le az Európa- bajnokság előtt. A viadallal a szervezők id. Tóth István emlékének adóztak, aki anno a Kanizsai Birkózó Sportegyesület egyik alapítója volt. A versenyen közel 60 honi egyesület 326 versenyzője küzdött a válogatottságért. A magyarok dolgát holland, horvát és román csapatok is nehezítették. A kanizsai birkózókat szabadfogásban a 68 kg-os Pőcze Bence, Bódogh Endre, Balazsin Zdenkó, valamint a +85 kg-os Dányi Márton képviselte.

Közülük a legmesszebb Pőcze jutott, aki ezüstérmet nyert. Szintén két győztes és egy vesztes mérkőzéssel a dobogó alsó fokára állhatott fel Dányi Márton. A kötöttfogásúaknál is szőnyegre lépett kanizsaiak közül Dányi a döntőbe verekedte magát, ahol hoszszas vezetés után kikapott, így ezüstérmes lett, Pőcze pedig két győztes és két vesztes mérkőzéssel az ötödik helyen zárt. A versenyen a zalaegerszegi Cséri Csenger (edzője Gerencsér Zoltán) kötött és szabadfogásban is az 5. helyen végzett a 38 kg-osok között.

– A viadalon szervezőként, valamint klub- és szövetségi edzőként is érdekelt voltam – mondta Szatmári Zsolt, a házigazda ZBSE irányítója, aki harmadik éve vezetőedzője a serdülő szabadfogású válogatottnak. – A kanizsai válogatón is sok meglepetés született, azt pedig egyelőre még nem tudjuk, hogy mikor lehet a majdani utánpótlás Eb-re csapatot hirdetni. Ezzel együtt nagy öröm, hogy a 68 kg-osok csatájában a két kvalifikációs viadalon is bezsebelt ezüstérmével Pőcze Bence versenyben lesz a címeres mezért folyó végső csatározások során. A kanizsaiak eredményével elégedettek lehettünk, kisebb hibákat elkövettünk, de reálisan ebben a csapatban a leállás előtt most ennyi volt.