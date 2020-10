Bicsák vezérletével ismét nyert a ZTE FC

Az NB II.-es női labdarúgó-bajnokság Nyugati csoportjában a fővárosban vendégszerepelt a ZTE FC. A zalai lányok két súlyos vereség után a csorba kiköszörülésére készültek, és a tervük maximálisan sikerült: fölényes győzelmet arattak.

Nimród SE – ZTE FC 0-4 (0-0)

Budapest, 50 néző. Jv.: Alafi.

ZTE FC: Kozma – Nagy, Hetyei (Bánfi), Szegedi, Bicsák, Török, Nyári, Varró, Gángó (Lelovics), Major, Horváth V. Edző: Pergel Andrea.

Gólszerzők: Bicsák (3), Bánfi.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, a ZTE igyekezett letámadni ellenfelét, ami többé-kevésbé sikerült is. Mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek, ám ezek kimaradtak, hogy aztán fordulás után ebben is változás történjen. Az egerszegiek ugyanis gyorsan megszerezték a vezetést, utána pedig fölénybe kerültek. Beszorították a hazaiakat, de mezőnyfölényük csak a hajrában érett góllá, gólokká. Az utolsó tíz percben a zalaiak három találatot is szereztek, fölényessé téve megérdemelt győzelmüket.

Az első félidőben még kiegyenlített játék folyt a pályán, fordulás után viszont a ZTE FC egyértelműen ellenfele fölé kerekedett, és ilyen különbséggel is megérdemelten nyert.

Pergel Andrea: „A második félidőben bebizonyítottuk, hogy mi vagyunk a jobb csapat, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.”