Bicsák Bence: „A bronzérem most nagy meglepetés volt...”

Magát is meglepte múlt heti teljesítményével Bicsák Bence, aki pénteken bronzérmet nyert a triatlonos világbajnoki sorozat Abu-Dzabiban rendezett versenyén.

Ezt ne hagyja ki! Városháza-gate: megszólalt Gansperger Gyula

A tokiói olimpián a minden idők legjobb magyar sportági eredményének számító hetedik helyet elérő pécsi versenyző az M1 aktuális csatornának beszélt a harmadik hely megszerzésének előzményeiről és körülményeiről, hangsúlyozva, hogy egy nehéz év végén sikerült jó eredménnyel zárnia.

„Nekem ez a bronzérem most nagy meglepetés volt, mert idén nem voltam jó formában. Egyedül az olimpián tudtam kihozni magamból a maximumot” – jegyezte meg a 26 éves sportoló. – „Nem is volt tétje számomra a versenynek, igazából már annak is örültem, hogy el tudtam indulni a sérülésem után. Keveset is tudtam készülni, ezért sem tudtam mire számítsak, de az, hogy pihentebb voltam most, mint bármikor, ilyen eredményhez vezetett.”

Bicsáknak már az úszás is jól sikerült a sprinttávú viadalon (750 méter úszás, 20 kilométer kerékpározás, 5 kilométer futás), a 15. hely környékén ért partra, majd kerékpározásban az első boly ketté szakadása után egyedül ért fel a legjobbakra, futásban pedig egészen kiválóan teljesített, s végül a harmadik pozícióban ért célba.

„Igazából mindent kihoztam belőle, ennél több nem volt bennem” – összegzett Bicsák, aki szavai szerint hosszú idő után először élvezte a versenyzést.

A zalaegerszegi születésű sportoló arról is beszélt, hogy az olimpiai hetedik hely és a mostani bronzérem ellenére nem ez volt számára az áttörést jelentő esztendő, hanem a 2019-es, amikor berobbant a legjobbak közé. Idén mások és saját maga részéről is elvárás volt, hogy bizonyítsa: a világelithez tartozik. Szerinte éppen az jelentette az egyik nehézséget, hogy ennek az elvárásnak megfeleljen, de mostanra már megtanulta ezt kezelni.

A közeljövővel kapcsolatban azt emelte ki, hogy a következő szezon csak április végén kezdődik majd, ami abból a szempontból kedvező számára, hogy ki tudja magát rendesen pihenni, mert jelenleg fizikálisan és mentálisan is nagyon kimerült az elmúlt öt év sűrű programja után.

Kapcsolódó cikk: