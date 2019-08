Betlehem Dávid remekelt a nyílt vízi junior-Eb-n

Nagyszerű hétvégét zárt Betlehem Dávid, az EuropTec-ZÚK úszója, aki a csehországi Racicében rendezett nyílt vízi junior úszó-Európa-bajnokságról egy arany- és egy ezüst­éremmel térhet haza.

A csehországi viadalon a 16–17 és a 18–19 éves korosztály legjobbjai találkoztak a junior nyílt vízi úszó-Európa-bajnokságon. Magyar szempontból már a pénteki nap is nagyon eredményesen indult, hiszen négy érmet szereztek hazánk képviselői, köztük az egerszegi Betlehem Dávid. A 16–17 éves korosztályban (azon belül is a fiatalabb évjáratot képviselte) indult korosztályos válogatott Betlehem Dávid a 7,5 km-es távon taktikusan versenyzett, folyamatosan az élbollyal haladt. A 6 km-es ellenőrző pontnál ugyan a 6–8. helyen haladt át, de csupán 4-5 másodpercre az élen haladóktól, Horváth Csaba edző tanítványa pedig joggal bízhatott remek hajrájában. Így is lett, hiszen az utolsó kilométeren fokozatosan ment előre, s ugyan az élen végzett orosz Alekszandr Sztefanovot (1:20:31) már nem érte be, de a második helyet, így az ezüstérmet megszerezte Betlehem Dávid (1:20:43). Az egerszegi tehetség két hete a bakui európai ifjúsági olimpián (EYOF) a medencés 1500 méteres számban szintén ezüstérmet szerzett.

Vasárnap a két korosztály 5 km-es vegyes váltóversenyét rendezték meg, melyben két fiú és két lány alkotott egy csapatot. A 16–17 évesek magyar csapata remek úszással aranyérmet szerzett, és a csapatnak természetesen tagja volt Betlehem Dávid is (mellette Gálicz László, Szimcsák Mira és Gál Kincső alkotta váltónkat).

A jól sikerült Eb-n ott volt az egerszegi tehetség edzője, Horváth Csaba is, aki vasárnap úgy értékelte tanítványa teljesítményét, hogy az nagyon dicséretes. Egy hosszú és eredményes versenyszezon utolsó részében is még Eb-érmeket szerzett Betlehem Dávid.