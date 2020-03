Betlehem Dávid jó formában várta a kihívásokat, de a járvány közbeszólt

Nemrég érkezett haza Thaiföldről a magyar úszóválogatott, melynek edzőtáborában ott volt Betlehem Dávid, a megyeszékhelyi Zalaco-ZÚK tehetséges úszója, valamint edzője, Horváth Csaba is. Közben az illetékesek a hét elején bejelentették, hogy az idei országos bajnokságot a jövő hét végéről elhalasztják. De az élet ettől még nem áll meg az úszóknál, csak átalakul.

A 16 esztendős Betlehem Dávid is a magyar úszósport egyik ígérete, aki egyrészt a nyílt vízen, illetve medencében a hosszútávú versenyszámokban rendelkezik kimagasló eredményekkel. Nem véletlenül került be a hazai úszósport legjobbjai közé, és készülhetett velük együtt. Ennek a csapatnak a tagjaként az év elején Madeirán edzőtáborozott Betlehem Dávid, majd indult a dohai nyílt vízi világkupán, ahol fiatal kora ellenére jogot szerzett arra, hogy a magyar vegyes váltóval rajthoz állhasson a Budapestre tervezett májusi, nyílt vízi Európa-bajnokságon.

Ma már itthon tartózkodik ő és edzője is, akik közül Horváth Csabát kérdeztük elsőként arról, hogy milyen volt a thaiföldi edzőtábor.

– Mindennel elégedettek lehettünk, nyitott medencében készültünk, minden adott volt az eltervezett munkához – hallottuk Horváth Csabától. – Felkészülten érkeztünk haza, hogy a medencés magyar bajnokságon az 1500 és a 800 méteres számokban induljon Dávid, de a szövetség elhalasztotta a bajnokságot.

Nem lehet megkerülni a koronavírus-járvány terjedését. Horváth Csaba elmondta: a válogatott Thaiföldön teljesen izolált környezetben edzőtáborozott, egy olyan sportcentrumban, melyben csak a sportolók tartózkodhattak, illetve a helyi személyzet. A hírek persze eljutottak hozzájuk is, az orvosi team pedig folyamatosan ellenőrizte az úszók állapotát. Hazatérve viszont ők is szembesültek az egyre súlyosabb helyzettel, ami a felkészülésüket átírta.

– Nincs verseny, gyakorlatilag leállt a sportélet, de ezzel gondolom nem mondok újat – hallottuk Horváth Csabától. – Megpróbáljuk elérni, hogy fizikálisan tartsuk a szintet, ami az úszóklub valamennyi tagjára igaz, de… Gyakorlatilag nincsenek edzések, illetve nem a megszokott módon tarjuk meg a tréningeket a legjobb versenyzőinknek.

A magyar szövetség most azon dolgozik hogy a válogatott versenyzők edzéseit biztosítani tudja, de nem könnyű ez a feladat, hiszen az uszodák bezárnak. A terv az, hogy az olimpiai A-szinttel rendelkező úszók egy elszeparált helyen tovább készülnének. Arról, hogy ebbe a körbe esetleg még beférnének-e mások is, nincs információ.

Betlehem Dávid az idén sűrű programot bonyolított volna le, aminek egy része talán még megvalósulhat, de minden bizonytalan. Azt kérdeztük Horváth Csabától, hogy tanítványa ezekben a napokban és hetekben hogyan tudja formában tartani magát, már amennyire ezt lehet. Illetve, edzőként hogy látja, milyen formában van.

– Gyakorlatilag kényszerpihenőn van, szárazföldi munkát tud végezni, és azt sem tudjuk, hogy a tervezett idei fontosabb versenyei közül melyek lesznek megtartva – mondta Horváth Csaba. – A legfrissebb hír szerint a budapesti nyílt vízi felnőtt Európa-bajnokságot májusról augusztusra halasztották. Dávid indulna a medencés ifjúsági Európa-bajnokságon, majd a nyílt vízi ifjúsági világ- és Európa-bajnokságon is, de most nem lehet tervezni. Arra várunk, hogy hol lehet majd edzeni az egyre kevesebb vízfelület miatt. Az edzéseken nagyon jó időket úszott, sokkal jobbakat, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A bizonytalanság miatt a versenyző ilyenkor azzal szembesül: lehet, hogy nincs cél. Ahogy neki, úgy másnak is a klubnál célt kell keresni. Erre próbálunk most kitalálni valamit, ám tudom, hogy hozzánk hasonlóan mások is ezzel a problémával küzdenek.