Betlehem Dávid ismét a válogatottal edz

Hétfőn újra megkezdte a munkát a felnőtt és az ifjúsági úszóválogatott. A keret tagja Betlehem Dávid, a Zalaco-ZÚK tehetsége is, aki edzőjével, Horváth Csabával együtt utazott el Balatonfűzfőre.

Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke múlt kedden jelentette be, hogy a válogatottakat érintő koronavírustesztek negatív eredményt hoztak (összesen 243 vizsgálatot végeztek el), április utolsó hétfőjétől folytathatják a felkészülést az érintettek. Az újraindulás Wladár elmondása szerint 87 versenyzőt érint. A sportvezető hozzátette: minden tréning előtt orvosi vizsgálaton esnek majd át a versenyzők.

Ismert, hogy a magyar úszóválogatott tagjai közül a külföldi edzőtáborokból hazatérve többeknek pozitív lett koronavírus-tesztje, így a közös munka megszakadt.

Horváth Csaba, a Zalaco-ZÚK edzője most arról számolhatott be, hogy tanítványával ők is megkezdik a munkát Balatonfűzfőn.

– Mi is átestünk a teszteken és mindegyik negatív lett, így nincs akadálya a folytatásnak – mondta el Horváth Csaba, aki tanítványával, Betlehem Dáviddal március elején szintén részt vett a thaiföldi edzőtáborban. – Balatonfűzfőn edzünk, Almádiban van a szállás, gyakorlatilag a szállás és az uszoda között mozoghatunk. Az edzőtábor résztvevőit két csoportra osztják, pályánként csak egy versenyző edzhet, az uszodatérben pedig összesen négy edző tartózkodhat egyszerre. Alkalmazkodni kell ezekhez a szabályokhoz, nem tehetünk mást.

Horváth Csaba elmondta azt is, hogy mindenki külön szobában lakik, illetve mindenki a saját lakrészébe kapja a reggelit, az ebédet és a vacsorát, ezzel is csökkentve a közös érintkezéseket.

A 17 esztendős Betlehem Dávid – aki tavaly az európai ifjúsági olimpián (EYOF) 1500 méteren ezüstérmes volt, majd a nyílt vízi junior Európa-bajnokságon is másodikként végzett – avval a csoporttal készül, melybe a nyílt vízi világbajnok Rasovszky Kristóf is tartozik. Az egerszegi versenyző régen nem úszott már, azt pedig vélhetően nem kell ecsetelni, milyen fontos számára is, hogy elkezdheti a tréningeket. Elvégre idén komoly kihívások várják – illetve várnák, mert a versenyszezon jövője az úszóknál is teljesen bizonytalan.

– Március közepétől Dávidnak nem volt vizes, medencés edzése – folytatta Horváth Csaba. – Szárazföldi edzésekkel készültünk azóta és vártuk, hogy mikor nyílik meg a lehetőség arra, hogy ismét vizes edzéseink legyenek. A mostani edzőtábort egyelőre kéthetesre tervezik, de előreláthatólag addig készülhetünk ebben a körben, amíg nem nyitnak ki az uszodák, amíg nem lehet odahaza készülni. Folyamatos orvosi kontroll mellett vagyunk, minden edzés előtt a versenyzők egy vizsgálaton esnek át, de ez legyen a legnagyobb probléma: örülünk, hogy újra vizes edzéseink vannak, hiszen már nagyon hiányoztak.