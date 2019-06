Betlehem Dávid három számban is aranyérmes lett a serdülő ob-n

Kecskeméten rendezték meg a serdülő korosztályú úszók idei országos bajnokságát. A megyeszékhelyi Europ- Tec-ZÚK színeiben ismét három versenyző állt rajthoz, és közülük Betlehem Dávid az ob legeredményesebb fiú versenyzőjének bizonyult. A zalai fiatal a 400, a 800 és az 1500 méteres gyorsúszásban is aranyérmes lett.

Félperces előnnyel ért célba

Ezúttal saját korosztályában versenyezhetett Betlehem Dávid, aki nemrég az ifik között is magyar bajnoki érmeket szerzett. Rajta kívül Egerszegről elsőéves serdülőként Gergye Milán és Belső Fanni is részt vett a kecskeméti ob-n. Betlehem Dávid a viadal nyitónapján, az 1500 méteres fiú gyorsúszás során gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott, mintegy félperces előnnyel ért célba, és ideje (15:30,89 perc) ismét több korosztályban is megyecsúcsot jelent.

Ugyanezen a távon Gergye Milán hasonlóan kiválóan versenyzett, eredménye pedig az értékes bajnoki pontokat is jelentő országos 7. helyezés (16:40,46). Betlehem Dávid 100 méteres hátúszásban is A-döntős volt, és ott 58,64 másodperccel bronzérmet szerzett. A 400 méteres gyorsúszásban csak Betlehem Dávidnak sikerült döntőbe jutnia a zalai indulók közül (Gergye Milán itt 4:16,03-mal 14. lett), méghozzá a második legjobb idővel. A fináléban 200 méterig még hatan voltak versenyben az aranyért, majd Betlehem fokozatosan szakította le versenytársait, és magabiztosan, az előfutamhoz képest öt és fél másodperccel jobb időt úszva, 3:58,37-tel újabb aranyérmet szerzett. Betlehem Dávid 200 méter háton szerzett még egy ezüstérmet (2:04,99). Az EuropTec-ZÚK kiválósága viszont itt még nem fejezte be szereplését.

A harmadik érmet 800 méteren szerezte meg

A zárónapon a 800 méteres gyorsúszásban Betlehem Dávid esélyesként rajtolt és meggyőző fölénnyel, 8:13,46 perces idővel, tíz másodperccel megelőzve a második helyezettet, harmadik aranyérmét is begyűjtötte. A fiúk között Gergye Milán a 13. helyen ért célba, 8:51,64-es idővel. Belső Fanni 1500 méteren a 12. helyen csapott célba, és legjobbját ismét meg tudta javítani (18:23,34.). Betlehem Dávid pedig ezzel az eredménysorral az országos bajnokság legeredményesebb fiú versenyzője különdíjat vehette át. Horváth Csaba vezetőedző elégedett volt versenyzői teljesítményével, Betlehem pedig a július végi bakui európai serdülőolimpián (EYOF) is bizonyíthat majd.