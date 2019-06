Betlehem Dávid aranyat is nyert, Gergey Ákos háromszor a dobogón

A kaposvári, nemrég elkészült Dr. Csik Ferenc Versenyuszoda adott otthont az úszók 2019. évi ifjúsági országos bajnokságának, ahol az EuropTec-ZÚK három úszója kimagasló teljesítménnyel szerepelt.

Zalaegerszegről Gergye Ákos (2002), valamint a még serdülő korosztályú öccse, Gergye Milán (2004) és a szintén serdülő korú Betlehem Dávid (2003) utazott a versenyre. Az első versenynap mindhármuk számára a 100 méteres hátúszással kezdődött, ahol a fiúk a várakozásoknak megfelelően szerepeltek az előfutamokban. Gergye Ákos és Betlehem Dávid is bejutott az A-döntőbe, ám mivel az 1500 m gyors döntőjét is e napon rendezték, így Betlehem Dávidot visszaléptette a 100 m hát fináléjától Horváth Csaba edző. A döntőben Gergye Ákos dobogóra is esélyesként rajtolhatott, az egerszegi úszó végig a harmadik pozícióban úszott és szerzett bronzérmet új, ifjúsági megyecsúccsal (0:57,80).

Az 1500 m gyorsúszásban Betlehem Dávid és két vetélytársa már az első 100 méteren elhúztak a többiektől. Gyakorlatilag végig, az összes fordulónál csak pár tized volt a különbség közöttük, Betlehem Dávid 1200 méterig a 2. helyen fordult, majd átvette a vezetést, de a végén mindössze 4 tized másodperces hátránnyal a 2. helyet szerezte meg 15:33,67 perces idővel. Serdülőként úszott egy ifjúsági versenyen, ahol egyből három megyecsúcsot adott át a múltnak (serdülő, ifjúsági és felnőtt korosztályban is), mindenképpen van ok az ünneplésre.

Betlehem Dávid és Gergye Milán közül 400 m gyorson csak Betlehem jutott a fináléba, aki a 3. helyet szerezte meg 3:58,22 perces idővel, s ez is „tripla” megyecsúcs (serdülő, ifi, felnőtt).

A 200 méter hátúszásban Gergye Ákos és Betlehem Dávid jutott A-döntőbe, Ákos közel 3 másodpercet javított a délelőtt úszott idején (2:02,67), de 4 tizeddel a második helyre szorult, Betlehem bronzérmesként (2:05,18) csapott a célba. Az 50 méteres hátúszásban szintén hárman indultak, Gergye Ákos jutott döntőbe, aki bronzot nyert 27,09 mp-es ifjúsági megyecsúccsal. 800 méteren Gergye Milán a 11. helyet szerezte meg 8:45,28-as idővel. Betlehem Dávid 300 méternél már egy másodperces előnnyel vezette a mezőnyt, amit végig apró századmásodpercekkel növelt és a végére 2,5 másodperces előnnyel győzött 8:07,09-es megyecsúcsokkal!

Horváth Csaba vezetőedző szerint mindhárom fiú jól teljesített, nemcsak a megye eddigi legjobb időeredményeit írták felül, hanem egyéni legjobbjaikat is. Betlehem Dávid a serdülő korosztályban eredményei alapján ezen a nyáron a korosztályos világversenyek biztos résztvevője lehet (EYOF, ifi Eb és vb, nyílt vízi Eb), de majd választani kell, hiszen valamennyin nem tud elindulni. A legfrissebb hírek szerint pedig Gergye Ákosnak esélye van csapatba kerülni az ifjúsági világbajnokságra.