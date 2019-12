Betlehem Dávid a dohai vk-ra készül

Immár a felnőttek között is sikeres válogatón jutott túl Betlehem Dávid, az EuropTec-ZÚK ifjúsági Európa-bajnoki ezüstérmes úszója, aki ezzel a jövő évi hazai rendezésű nyílt vízi Eb-re készülő magyar válogatott ötfős keretébe is bekerült.

A napokban Szegeden rendezték meg – egyelőre persze medencében – a 10 km-es válogatót, amin Betlehem Dávid 1:50:05 órával megnyerte a felnőttek számára kiírt versengést. Ezzel az egerszegiek idén az ifi Eb-n ezüstérmes (csapatban aranyérmes) úszója bekerült az ötfős magyar válogatottba, amely indulhat a februárban Dohában megrendezendő felnőtt nyílt vízi világkupán. Ez újabb válogatót jelent azzal kapcsolatban, hogy kik lesznek tagjai a májusi Európa-bajnokságon szereplő magyar együttesnek.

Akár mind az öten is ott lehetnek. A mieink között „nagyágyúk” is vannak, a világ- és Európa-bajnok Rasovszky Kristóf „védettséget” élvez a válogatókon, neki nem kellett részt vennie a szegedi viadalon sem, ahogy Székely Dávidnak sem.

Ám, hogy mi következik most, erről Horváth Csabát, Betlehem Dávid edzőjét kérdeztük.

– A 2020. évi nyílt vízi úszó Európa-bajnokság helyszíne Budapesten a Lupa-tó lesz – mondta Horváth Csaba. – Dávid sikeresen vette az első válogatót, január negyedikén Madeirára utazik a válogatott edzőtáborába, majd februárban következik Dohában a világkupa, ami szintén válogató. Utána Thaiföldön folytatódik a munka, aztán március végén a medencés országos bajnokságon is indulni akarunk.

Tanítványa esélyeiről is kérdeztük Horváth Csabát, hogy mekkora esélyt lát az Eb-csapatba kerülésre.

– Dávid még négy évig ifjúsági korú versenyző a nyílt vízi úszók között, tehát a jövő előtte áll, de persze nagy dolog lenne már most a felnőtt Eb-n is ott lenni – mondta el erről a tréner. – Ha a dohai világkupán jól szerepel, akkor majd a szövetségi kapitány döntése lesz, hogy a keret tagjai közül kit, mely számokban indít, és hogy a váltót is kik alkossák.

A nyílt vízi úszóknál 5, 10, és 25 km-es versenyt rendeznek az Eb-n, valamint váltót.