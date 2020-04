Beszélgetés Darabos Géza vívóegyleti elnökkel

A város egyik sportoktatási és nevelési ékköve lesz a vívócsarnok. A tervező, egyben az egylet elnöke, Darabos Géza gondolatait ismerhetik meg.

– Van elképzelés arról, milyen állapotban volna jó lennie az egyesületnek a vívócsarnok átadásakor? Kell-e tartani attól, hogy a koronavírus beleszól az ütemes megvalósításba?

– A Mindszenty Sportcentrum, a tornacsarnok és a vívóterem építése a tervezett ütem szerint halad, a járvány egyelőre nem befolyásolja a munka menetét. Ez azt jelenti, hogy jövő év januárjában remélhetőleg már az új vívóteremben lesznek az edzések. Elképzeléseink szerint szeptembertől intenzív tagtoborzásba kezdünk, hogy az új vívóteremben minél nagyobb taglétszámmal folytathassuk a munkát. Emellett szeretnénk a szakmai munkát is tovább erősíteni. Ehhez természetesen minél több támogatóra, szponzorra is szükségünk lesz. A legfontosabb persze most az lenne, hogy túl legyünk a járványon.

– Folytak-e tárgyalások arról, hogy az iskola miként akarja kamatoztatni a testnevelésben az új lehetőségeket?

– Igen, vívást az induláskor a 3. és 4. évfolyamban szeretnénk kezdeni heti egy-egy órában. Emellett szeretnénk a mindennapos testnevelést is segíteni heti két alkalommal, szakköri órák megtartásával. A későbbiekben szeretnénk további általános iskolákat is bevonni a vívásoktatásba.

– Fontos versenyek maradtak-e el az egyesület számára?

– A saját rendezésű versenyek közül a regionális tőr diákolimpiát februárban még szerencsére meg tudtuk tartani. Sportolóink számára pedig nagyon sikeres volt a verseny. Sokan jutottak tovább az országos döntőbe, ami a járvány miatt sajnos már nem kerül megrendezésre. Nagy fájdalmunkra a másik hazai rendezésű versenyünket, a Fülöp Mihály Magyar Kupa fordulóját egy nappal a verseny megrendezése előtt a szövetség kérésére le kellett mondanunk. Több mint 300 nevezője – köztük több külföldi – volt a versenynek. Természetesen a szövetség az összes tavaszra tervezett versenyt törölte, közte a korosztályos magyar bajnokságokat.

– Sikerül-e egyben tartani a csapatot a jelen körülmények között? Mit tesznek annak érdekében, hogy ne veszítsék el a fiatalok választott sportáguk iránt érdeklődésüket, ambícióikat?

– Természetesen az edzéseket a Mindszenty-iskolában fel kellett függesztenünk. A szakmai munka azonban az adott körülmények mellett, de folytatódik tovább. A hirtelen jött változásra hamar reagált az egyesület szakmai vezetése. Rövid idő alatt kialakult az új edzésrend, melynek eredményeképpen mindennap másfél órás online edzést tartanak edzőink. A kezdeti zökkenők után elmondható, hogy a körülményekhez képest jelenleg újból magas szintű vívásoktatást tudunk biztosítani vívóink számára. Egyesületünk kiemelten fontosnak tartja, hogy a sportolási lehetőség biztosítása mellett a vírus miatti szokatlan élethelyzetben a hétköznapi problémákban is összetartsunk. Elnökségünkben konkrét kapcsolattartási protokollt dolgoztunk ki. Minden tagunkkal heti szinten kommunikálunk, a felmerülő problémákat segítjük megoldani. A kerekesszékes edzéseket is változatlan lelkesedéssel online tartjuk, és hetente értékeljük az előző hét munkáját.

– Hozott-e valami pozitív felismerést e második hónapja tartó kényszerpihenő, vagy nem is pihennek igazán?

– Pihenésről szó sincs! Mindig van teendő az egyesület háza táján. Minden nappal közelebb vagyunk a nagy álmunkhoz, hogy birtokba tudjuk venni új otthonunkat. A helyzet csak megerősített abban, hogy erő, tartás van a közösségünkben. Jó lenne, ha ezt minél több vívó és szülő is megtapasztalná, és csatlakozna a Zalaegerszegi Vívó Egylet családjához.