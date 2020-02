Benkő László osztrák és moldáv ökölvívót vert, de egy franciától kikapott

Benkő László, a Kanizsa Box Klub tagja ringbe lépett Debrecenben, a 64. Bocskai István nemzetközi emlékversenyen, ahol a 75 kilogrammos súlycsoportban három mérkőzés jutott neki.

A kanizsai klub igazoltjaként 2014 decemberében már felnőtt magyar bajnoki címet is szerzett Benkő 30 ország 200-nál több bokszolójával együtt volt ott a mezőnyben.

– Laci a 32 között osztrák ellenféllel kezdett és nagyon jó meccsen győzött 5:0-ra – mondta el az ökölvívó edzője, Tóth László. – A legjobb 16 között egy moldáv sráccal lépett szorítóba és az első menet nem a legjobban alakult számára, de a másodikban nagyon feljött, a harmadikban pedig Laci olyan ütést vitt be fejre, amiből ellenfele már nem is tudott kijönni: háromszor is számoltak rá és az utolsónál leléptette a vezetőbíró. A negyeddöntőben a francia Victor Yoka következett, a 2016-os olimpiai bajnok Tony Yoka testvére. Szoros meccset vívott vele Benkő, de pontozással végül kikapott. Talán történhetett volna fordítva, de el kell ismerni: a francia nagyon jó bunyós, mi pedig elkönyvelhettünk Lacinak egy ötödik helyezést.