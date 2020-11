Benkő László a KBK-nak szerzett ökölvívó bajnoki címet

Győrben, a 97. Papp László felnőtt ökölvívó magyar bajnokságon ismét kanizsai színekben léphetett szorítóba Benkő László, aki a 75 kg-osok súlycsoportjában bajnoki címet szerzett.

Benkő a bokszolók országos bajnokságának első napján Mészáros Ákost (Budapesti Honvéd SE), a másodikon Baranyai Józsefet (Zalaegerszeg) győzte le úgy, hogy mindkét ellenfele csupán egy-egy menetet bírt ellene. Elődöntőbeli riválisa, Oroyowve Onoriode Isaac (Kőbánya) visszalépett a küzdelmektől, így megnyílt a KBK öklözőjének az útja a 75 kg döntőjéhez és a 26 esztendős sportoló menetelése ott sem szakadt meg.

Benkő Mester Somával (Hell Fight Klub Miskolc) szemben a második menetben döntő fölénnyel kerekedett felül. Pedig az első felvonásban még a KBK-s került padlóra, nem sokkal később azonban a kanizsaiak színeiben immár második bajnoki címét elhódító, somogyi származású öklöző elindította pusztító jobbosát, ami a párharc végét jelentette. A bajnoki cím ráadásul egy olyan súlycsoportban született, melyben korábban Erdei Zsolt, Balzsay Károly, Bacskai Balázs, valamint Harcsa Zoltán is vitézkedett…

– Részletesen nem beszélhetek Laci remek teljesítményéről, hiszen a bajnokságra a Madárfészek Akadémián készült fel, Kiss András keze alatt – mondta a KBK vezetőedzője, Tóth László. – Tavaly az országos bajnokság előtt tért vissza nálunk a sportágba, néhány év kihagyás után. Akkor pár hét edzéssel is az ötödik helyen tudott végezni, idén pedig felkerült a Madárfészek Ökölvívó Akadémiára, ahol tovább folytathatta az edzéseket. Már az év eleji Bocskai-emlékversenyen is letette névjegyét, mivel a nagyon erős mezőnyében nyert két mérkőzést. Sejteni lehetett, ha rendesen készül, az országoson is meglepetést okozhat. Ez be is igazolódott, hiszen súlycsoportjában három mérkőzést vívhatott Laci, és mindhárom idő előtt befejeződött. Ne feledjük, tartanak még olimpiai selejtezős versenyeket, s ezzel a bajnoki címmel esélyes lehet a második kvalifikációs tornán való részvételre.

Az almanachokba pedig az kerül be, hogy a bajnoki elsőséget a KBK színeiben jegyezték 2020-ban…