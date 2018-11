Bencze Tamás szerint a bizalom fontosabb

Nem mindennapi izgalmak után győzte le 99-98-ra a Zalakerámia-ZTE KK férfi kosárlabdacsapata pénteken este a Paks csapatát, s az sem volt mindennapi, ahogy a vendégek edzője a találkozó után közölte: nem kíván tovább Pakson dolgozni.

Szrecsko Szekulovics olyan nyugodtan és váratlanul szőtte a meccs értékelésébe távozási szándékát, hogy mindenkit meglepett. Vissza is kellett kérdeznünk, hogy ezt miként érti… A szerb edző pedig megindokolta, miért nem akar Pakson maradni. Szerinte megint egy szoros csatát vesztettek el a végén, és ez az ő felelőssége, mert valószínűleg nem tudja úgy felkészíteni a csapatot, hogy ezekben a ki-

élezett helyzetekben a maguk javára fordítsák a mérkőzéseket. Vélhetően a háttérben azért más is meghúzódhat.

A péntek esti találkozó a férfi kosárlabda NB I A-csoportjában pedig arra is remek példa volt, hogy soha nem lehet feladni egyetlen csatát sem addig, amíg egy halvány kis remény is van a sikerre. A Paks csapata ugyanis az utolsó öt percben már végig vezetett, s minden helyzetben vissza tudta állítani 4-5 pontos előnyét. Kivéve az utolsó percben… A parádésan játszó Andriy Agafonov kosarai hozták vissza a reményt, 1,2 másodperccel a vége előtt pedig a másik ukrán fiú, Dmytro Gliebov a győztes kosarat szerezte. Az a Gliebov, aki nem játszott igazából jól ezen a meccsen, viszont a legkiélezettebb pillanatban ő vállalta el a dobást. A mérkőzés után Bencze Tamás vezetőedzőt róla kérdeztük, s nem véletlenül. Nem jó, s nem növeli egyetlen sportoló önbizalmát – akkor sem, ha profikról van szó –, ha egy-egy rossz megoldás után a lelátóról máris érkezik a kritika, netán fütty…

– Gliebov eljutott helyzetekig ma is, s valóban volt, hogy hibázott – állapította meg Bencze Tamás. – Az én meglátásom az, hogy bizalmat kell neki adni és nem fogok másképp vélekedni később sem! Én látom az edzéseken, hogy mit tud, s egy ukrán válogatott kosarasról van szó, aki most lehet, hogy nincs a legjobb pszichés állapotban. Igen, ebben a külső körülmények is benne vannak. Vele kapcsolatban nem szabad visszalépnünk, mert azt nálunk is bizonyította, hogy remek játékos. Tudom, hogy vannak olyanok, akik légióscserét kiáltanak, de én addig, amíg bízom benne, kitartok mellette.

A vezetőedző álláspontja eléggé egyértelmű, s elég egyértelmű az is: pénteken Dmitro Gliebov nyerte meg a meccset. Mert van, hogy ez csupán egy kosáron múlik, és nem számít, hogy mi történt előtte…

A Zalakerámia-ZTE KK kedden hazai pályán szerepel, hiszen következik az Alpok Adria Kupában a horvát Skrjevo elleni hazai mérkőzése.