Bemutatták a Mányoki Attiláról készült filmet Zalaegerszegen

Gyakorlatilag telt házas filmbemutató és közönségtalálkozó keretében vetítették le a megyeszékhelyi Keresztúry Dezső VMK-ban „A hetedik” című dokumentumfilmet Mányoki Attila egerszegi hosszútávúszóról.

Az Oceans Seven elnevezésű sorozat nyári, hetedik állomására az Echo TV stábja is elkísérte az egerszegi sportembert. Az Anglia és az Ír-sziget közötti Északi-csatorna átúszása hiányzik már csak Mányoki Attilának, hogy teljesítse az Oceans Seven mind a hét állomását. Mint beszámoltunk akkor róla, Mányoki Attilát medúzacsípések akadályozták meg, hogy átússza a szorost és kórházba kellett szállítani. Szentes Richárd filmje arról a heroikus küzdelemről szól, amit ő is tapasztalt és Mányoki Attiláról, a sportolóról.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS