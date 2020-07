Beindult a strandröplabda élet Gyenesdiáson

A településen működő Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület utánpótlás-neveléssel foglalkozó röplabdaszakosztályában már májusban újraindult az élet, de persze ez még nem jelentette azt, hogy azonnal versenyeken is induljanak a fiatalok. Annak most, azaz az elmúlt hetekben jött el az ideje, s nem is eredménytelenül.

A gyerekek a strandröplabda sportággal ismerkedhettek az elmúlt hónapokban, ők aztán kéthetes intenzív edzőtáborban vehettek részt. Azt követően pedig már versenyek is következhettek, és elsőként szerveztek idén a Magyar Röplabda Szövetség által négy csillagosra minősített U16-os utánpótlás tornát. Ráadásul helyben, és a Gyenesdiás Szezonnyitó Strand­röplabda Kupára keresztelt eseményre előzetesen 31 csapat nevezett, amelyből a ranglista alapján 18 páros indulhatott, s a korosztály legjobbjainak részvétele biztosította a magas színvonalú játékot. A hazai színeket képviselő négy páros közül a legjobban a Bődi Panka, Egri Lili kettős szerepelt, amely az 5. helyezést szerezte meg. A júliusban rendezett Gödöllő KSE Kupán a ranglista első 30 versenyzője indulhatott, s itt is rajthoz állt a két gyenesdiási lány, akik a 3. helyezést érték el. A legutóbbi hétvégén a Kispest Open nyitó fordulójában Bődi Panka, Egri Lili a 4. helyen végeztek, a 28 induló csapat között.

A lányok úgy tervezik, hogy egész évben korosztályukban versenyeznek majd, így szeretnék kivívni a jogot az U16-os országos döntőben való részvételre, ami felé jó úton haladnak.