Bedi Bence: Lezárhattuk volna a mérkőzést (videó)

A labdarúgó NBI 7. fordulójában a ZTE FC vasárnap a Paksi FC vendége volt.

A mérkőzést a tolnaiak 3-1-re nyerték meg, de egerszegi szempontból több is lehetett volna ebben a találkozóban… Könyves Norbert vezető találata után olyan rövidzárlatok következtek be a ZTE FC-nél, melyek végzetesek lettek. Bedi Bence, a ZTE FC középpályása is ezen hibák kijavítását tartaná a legfontosabbnak.