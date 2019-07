Barczi döntött, győzött a ZTE FC

Szombaton újabb felkészülési mérkőzést játszott a ZTE FC. A helyszín ezúttal Siófok volt, és a ZTE FC Barczi Dávid góljával győzött.

BFC Siófok – ZTE FC 0-1 (0-1)

Siófok, 100 néző.

ZTE FC: Demjén (Szemerádi) – Kocsis, Sebestyén, Devecseri, Bedi – Barczi, Mitrovic (Hudák), Gergényi – Meshack, Ikoba (Grumic), Radó (Bobál).

Gólszerző: Barczi (10.).

A találkozó előtt Siófokon is esett, de a kezdésre elállt az égi áldás, a mérkőzést pedig nem a Siófok stadionjában, hanem a Siófoki Bányász SE Edzőközpontjában rendezték meg. A ZTE FC kezdőcsapatában ezúttal két próbajátékos is helyet kapott, a 10. percben pedig az egerszegiek Barczi jó kilépése után vezetést szereztek. Az NB I-be jutott ZTE FC a tavaly még egy osztályban lévő NB II-es Siófok ellen jól futballozott, de két helyzetet is kihagyott, egy alkalommal pedig a Siófok hibázott egy zalai védelmi kihagyás után. A második félidőben is a zalaiak akarata érvényesült, a nigériai, 17 esztendős Meschack kifejezetten jól mozgott. Grumicnak, Barczinak is akadt még helyzete, Hudák távoli lövésénél pedig a hazai kapus védett nagyot.

A ZTE FC felkészülése hétfőtől folytatódik, ám nem idehaza, hanem a szlovéniai edzőtáborban, ahol az egerszegiek tíz napot töltenek el. Zrecében három edzőmérkőzést játszanak, július 17-én (17.00) a szaúd-arábiai Al Wehda, július 20-án (17.00) az osztrák Wolfsberger AC, július 23-án (17.00) pedig az algériai Paradou AC lesz Dodos Barna vezetőedző csapatának az ellenfele.