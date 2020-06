„Barátságtól – Haladásig II.” – egy dicső korszak emlékei ötszáz oldalon

A Barátságtól – Haladásig könyv második kötetét mutatták be csütörtökön Keszthelyen. A kiadvány „Az aranykor, 1975–1990” címet viseli, és a bemutató sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy az ötszáz oldalas kiadvány azt az időszakot öleli fel, amelyek valóban a Balaton-parti város labdarúgásának legszebb évei voltak.

A keszthelyi Tompos Étteremben nagyon sokan gyűltek össze, ami talán a könyv szerkesztője, dr. Török Lajos személyének is szólt. Hosszú éveken át a Fölművelődésügyi Minisztériumban (FM) a kiemelt sportlétesítmények igazgatójaként az FTC létesítményeiért felelt, majd a Népstadion és Intézményei főigazgatójaként dolgozott, ám 1987-ig a Keszthelyi Haladás SC alelnökeként döntő érdemei voltak abban, hogy a csapat éveken át az NB II.-ben szerepelhessen.

A keszthelyi labdarúgás eredményeit 1945 és 1975 között már feldolgozták a „Barátságtól – Haladásig” címmel, a csütörtökön bemutatott könyv az 1975-és 1990 közötti időszakkal folytatja ezt. A könyvbemutatón dr. Pál Attila, a megyegyűlés elnöke, Nagy Bálint, Keszthely város polgármestere, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott is jelen volt, ahogy Gellei Imre korábbi magyar szövetségi kapitány is. A kiadványban a Haladás SC 1975–1990 közötti valamennyi, mérkőzése megtalálható, de persze nem csak ez. Közel ötven interjú is színesíti az ötszáz oldalas könyvet, ami a korábbi játékosokkal készült, felelevenítve e szép korszak hangulatát.