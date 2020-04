Balogh Beatrix reméli, a sportág „túléli” ezt is

A Magyar Kézilabda Szövetség döntése alapján a kézilabdázóknál is szünetelt, de aztán megszületett a döntés és az MKSZ csütörtökön befejezettnek nyilvánította a bajnokságot. A kormány döntését követően az Egerszegi Kézilabda Klubnál is megtették a meghatározottak szerinti intézkedéseket, így szünetelnek az edzések az Egerszegi KK-nál.

A klub elnökével Csatáné Balogh Beatrixszel beszélgettünk, de még azelőtt, hogy csütörtökön a Magyar Kézilabda Szövetség befejezettnek nyilvánította a bajnokságokat.

– Hogy fogadták a bejelentést, hogy szünetel majd a bajnokság? – kérdeztük Csatáné Balogh Beatrixet, a korábbi Európa-bajnokot, olimpiai ezüst-, világbajnoki bronzérmesünket. – Személy szerint engem nagyon megviselt – válaszolta. – Próbáltam harcolni azért, hogy edzhessünk, de aztán észszerűen be kellett látnom, hogy most a legfontosabb az, ha megpróbálunk egészségesek maradni. Ennek a legegyszerűbb módja, ami egyben nehéz is, hogy nem vagyunk együtt.

– A sportolókat és a klubokat is kellőképpen megviseli a kialakult helyzet. Az EKK-nál mi a helyzet?

– Nálunk sem egyszerű. Az edzőink nagy része pedagógus, így nekik van biztos hátterük. A gyerekeknek pedig próbálunk mindenféle módon, főleg videós anyagokon keresztül napi edzéstervet adni, hogy az erőállapotukat szinten tudjuk tartani. Néhány bajnokságban kézenfekvő döntés született a szezon lezárást illetően, mert kevés mérkőzésük volt hátra, de nálunk még több mint a fele hátravan a bajnokságnak. Magasabb szinten, pedig most érkeznek az éles szakaszhoz a csapatok. Itt jegyezném meg, hogy a nyári edzőtáboroknak nagy szerepe lesz majd a folyatásban, persze, ha addig lecseng majd a vírushelyzet.

– Egykori olimpikonként, élsportolóként hogy látja a kialakult helyzetet, milyen hatással lehet ez a sportágra?

– Bízom benne, hogy nem lesz túl sok negatív hatása a koronavírus-járványnak. Ezt az időszakot is el lehet tölteni hasznosan. A profi játékosoknak, akik a válogatottban is érdekeltek, megvan erre az időszakra is a részletekig kidolgozott tervük, hogy a bajnokságok folytatásáig miként tartsák formában magukat. Természetesen egy-két hónap kiesést lehet még pótolni, de ha ez a helyzet hosszabb ideig is eltart, akkor majd ki kell találni valamit.