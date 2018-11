Balázs Zsolt gólja döntötte el a mérkőzést

A labdarúgó NB II 16. fordulóját rendezték szerdán. A hétközi találkozón a hazai pályán játszó ZTE FC arra készült, hogy a Cegléd ellen tovább gyarapítja pontjai számát,amit elért Balázs Zsolt góljának köszönhetően.

ZTE FC – Ceglédi VSE 1-0 (1-0)

Zalaegerszeg, 875 néző. Jv.: Németh Á. (Mohos, Máyer).

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

ZTE FC: Zöldesi – Kónya K., Kiss M., Devecseri, Gergényi – Madarász, Bedi – Babati, Balázs Zs. (Popin, 20., Novák 87.), Barczi – Gajdos (Horváth K., 80.). Vezetőedző: Dobos Barna.

Cegléd: Mursits – Kárász, Albert I., Preklet, Farkas A. – Ágoston (G. Bíró, 69.) , Sigér Á. – Rétyi, Nyilas (Asztalos, 78.), Csirmaz – Tímár N. (Oldal, 46.). Vezetőedző: Nagy Tibor.

Gólszerző: Balázs Zs. (14.).

Sárga lap: Gergényi (31.), Bedi (61.), illetve Kárász (10.), Asztalos (90.), Preklet (91.).

Hudák Martin öt sárga miatt maradt ki, Balázs Zsolt és Madarász ezúttal kezdett, ahogy immár a sérüléséből felépült Gajdos Zsolt is a ZTE FC kezdőcsapatában kapott helyet. A 4. percben máris aggódni kellett Balázs Zsoltért, akit csúnyán leütköztek és a földre érkezéskor beütötte a fejét. Ápolni kellett, de visszatérhetett a pályára. A ZTE FC aktívabban kezdett, a 10. percben pedig előkerült az első sárga: Kárász csúnyán elkaszálta Babatit, akit szintén ápolni kellett. A Cegléd próbálta feltolni a védekezését, amit a 14. percben egy remek góllal használt ki a ZTE FC. Barczi középről remek ütemben ugratta ki Balázst, aki a kiinduló kapust megelőzve elegánsan emelt 14 méterről a kapuba, 1-0. AZ egerszegiek támadásban maradtak, aztán a 18. percben Balázs Zsolt jelezte: nem érzi jól magát korábbi ütközése következtében és Szasa Popin érkezett a helyére. Az egerszegiek irányították a mérkőzést, A Cegléd pedig sokszor tördelte a játékot, emiatt nem alakult ki folyamatos játék. Idővel hátrébb húzódott a Cegléd, így már kevesebb helyzetet tudott a házigazda is kidolgozni, a vendégek pedig egyáltalán nem jutottak el a zalai kapu előteréig. A 37. percben érdekes megoldást választott saját kapuja előtt Kárász, hiszen keresztbe fejelt, Popion pedig öt méterről belebólintott a labdába. Centikkel tévesztette el a kaput, de érthető módon, őt is meglephette ez a fajta megoldás… Összességében nehéz volt így játszani a behátráló ellenféllel szemben.

A szünetben a Cegléd cserélt, Oldal Tibor érkezett a pályára, aki a szezonban már 10 gólnál jár, és holtversenyben vezeti az NB II góllövő listáját. Rá mindenképpen figyelnie kellett a zalaiaknak. AZ 52. percben Madarász 14 méteres lövését tenyerelte szögletre Mursits és igen, lőni kellett. Annyi látszott, hogy a Cegléd ismét kissé támadóbb felfogást választott, a ZTE FC pedig próbált „bebújni” a résekbe, de az utolsó passzokba hiba csúszott. A 60. percben Barczi jutott lövéshez, de ezt is szögletre mentették a vendégek. Tényleg kellett volna még egy gól zalai részről, hogy nyugodtabbak legyenek az egerszegiek, mert ez a meccs még nem volt meg. Pontosabban a három pont, hiszen ez lett volna a ZTE FC számára a legfontosabb, hogy megszerezze, mindegy hogyan. Maga a játék nem volt különösebben mozgalmas, s egészen biztosan ennél futballozott már sokkal jobban mindkét együttes. A legnagyobb veszély az volt ebben, hogy bármikor találhat egy gólt a Cegléd, ami új helyzetet teremtett volna. A 75. percben Babati 14 méteres kapáslövése a kapufát találta el – bemehetett volna… A ZTE többet birtokolta a labdát, teltek a percek mezőnyjátékkal, és sok átadási hibával. Novák Csanád a csere (Popin) cseréje lett, hiszen ő is pályára lépett az utolsó percekre.

Több gól nem esett, a ZTZE FC a legfontosabb célját elérte és megnyerte a mérkőzést. Az egerszegiek továbbra is másodikak a Gyirmót mögött.